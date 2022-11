"Debería haber escuchado a Adele": Jennifer Lawrence se arrepiente de una de las peores películas de su carrera

Hace unos años Jennifer Lawrence estaba hasta en la sopa y no dejaba de acumular éxitos y premios rápidamente. Y entonces decidió alejarse de las cámaras y de la vida pública durante unos años, aunque parece que la culpa la tuvo 'Passengers', la película de ciencia ficción que protagonizó junto a Chris Pratt.

Venía de liderar 'Los Juegos del Hambre', ya tenía un Óscar bajo el brazo, y Pratt también estaba en un momento perfecto en su carrera, con lo que la película tenía ya unos buenos ingredientes de base para ser un éxito. Pero fue un tremendo desastre del que hoy en día Lawrence se arrepiente.

¿Vampiros en el espacio?

A pesar de que funcionó bien en taquilla, 'Passengers' no se llevó el cariño ni de la crítica ni del público. Pero si alguien vio venir el desastre desde cero, curiosamente fue la cantante Adele, quien según ha contado Lawrence a The New York Times, le aconsejó que no hiciera la película.

'¡Adele me dijo que no la hiciera! Me dijo... Creo que las películas del espacio son las nuevas películas de vampiros. Debería haberla escuchado", dijo Lawrence, que también confesó que las cosas en el rodaje tampoco pintaban muy bien. "Pensé: oh, no, chicos... Estáis aquí porque yo estoy aquí, y yo estoy aquí porque lo estáis vosotros. ¿Quién ha decidido que es esta una buena película"

Su trabajo en 'Passengers' no la llevó inmediatamente a tomarse un hiato, porque después vendría 'Madre!' de Darren Aronofsky, 'Gorrion Rojo' y la desastrosa 'X-Men: Fénix Oscura'. Pero después de encadenar varios éxitos a medias, Lawrence decidió que era hora de un descanso.

"Creo que todos se habían hartado de mi, y yo me había hartado de mi", dijo Lawrence a Vanity Fair. "Había llegado a un punto en el que no podía hacer nada bien. Si yo caminaba por una alfombra roja, era como...¿por qué no corre?"

Lawrence volvió a la pantalla en 2021 con 'No mires arriba', y esta misma semana estrena en Apple TV+ 'Causeaway', una película centrada en una mujer que tras combatir en Afganistán y sufrir una lesión cerebral debe aprender a adaptarse a su nueva vida.