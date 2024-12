Después de que Disney elimine su trama trans, la actriz está "descorazonada" y ha respondido: "Nuestras historias importan y merecen ser escuchadas"

En las últimas horas hemos tenido la noticia de que de cara a su nueva serie de Pixar 'Win or Lose', Disney ha decidido no incluir una trama de un personaje transgénero. Su postura oficial es que: "cuando tiene que ver con contenido animado para un público más joven, reconocemos que muchos padres preferirían discutir ciertos temas con sus hijos en sus propios términos y tiempos".

Mientras, hay muchas familias que no tienen ningún problema en hablarlo y para las que de hecho es parte de su normalidad. Es el caso de la familia de Chanel Stewart, joven actriz trans de 18 años que a los 14 vio una llamada a casting de Disney que buscaba a una adolescente transgénero para una serie animada.

Son cuatro años en los que la actriz ha conseguido el papel, lo ha interpretado y ha tenido tiempo de ilusionarse e ilusionar a su entorno. En declaraciones para Deadline posteriores a la noticia, la actriz admite sentirse "descorazonada": "Lo vestía como una insignia. Lo vestía con orgullo. Lo vestía con honor porque significaba mucho para mi. El pensamiento de interpretar autenticamente a una adolescente trans me hacía muy feliz. Quería esto para las niñas transgénero como yo […] Las historias trans importan y merecen ser escuchadas".

No era solo un orgullo para la actriz. Fue su madre quien recibió la noticia por una llamada de Disney de que la trama de su hija sería recortada y afirma que se sintió molesta al recibirla, y que le sea difícil a algunos padres o no hablar de ello, se trata de representar justamente el mundo en el que vivimos. "Es importante que no ocultemos estas cosas", afirma también para Deadline.

"Puede que haya algunos padres que no estén preparados para tener esa conversación, pero este es el mundo en el que vivimos y todo el mundo debería estar representado. Todo el mundo merece ser reconocido. Y sentí que era otro revés para la comunidad LGBTQ, porque es muy duro para los adolescentes transgénero... para las personas transgénero, punto. Especialmente cuando eres joven y estás intentando descubrir cómo navegar por este mundo en el que vives y ser capaz de crecer como persona".

Imágenes preliminares eliminadas han sido filtrada por los artistas y muestran a una niña combatiendo con disforia corporal, al mirarse en un espejo y no verse reconocida. Quizás lo más triste es que Stewart seguirá en la serie, pero la han convertido en una adolescente cis, y han eliminado por completo el componente trans de su identidad. La actriz al menos se consuela de ser una de las primeras actrices trans que participa en una producción de Disney.

Imagen: Chanel Stewart (Instagram)

