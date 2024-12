Cuando Hayao Miyazaki rechazó que le llamasen "el Walt Disney de Japón" y admitió que no veía nada de ellos: "No puedes compararnos"

Las comparaciones entre Disney y Ghibli parece evidentes. Ambas compañías tienen una larga historia con la animación dedicada a un público familiar. Ambas apuestan por mensajes universales y grandes historias y ambas se han convertido en el mayor referente en su país. Aun así, Miyazaki ha preferido siempre desmarcarse de la competencia.

A finales de los noventa el estudio empezaba a hacerse un nombre en occidente, con títulos como 'Mi vecino Totoro' y 'La princesa Mononoke' obsesionando a un buen número de espectadores y granjeando un fenómeno fan similar al de la compañía del ratón. Fue entonces cuando el animador japonés empezó a aparecer en los medios americanos, y no tardarían en preguntarle qué le parecía que le llamasen "el Walt Disney de Japón". Spoiler: No le hacía mucha gracia.

"Walt Disney era un gran productor. Yo solo soy un animador. No nos puedes comparar. Son manzanas con naranjas. No tengo interés en convertirme en propietario gerente. Estoy demasiado ocupado siendo un artista."

A pesar de que Miyazaki había funcionado de productor en algunas películas, en la entrevista admitió que "no hacía nada". Más específicamente, decía que su rol era testimonial, y se limitaba a elegir el director, aprobar el concepto y dejarle el resto a sus inversores.

Miyazaki no se ha cortado con sus opiniones con Disney. Admitió entonces que aunque no paraban de mandarle cintas de películas de la compañía, él nunca las veía, y hablando en concreto de 'Pocahontas', afirmó que en Ghibli estuvo sobre la mesa adaptar la misma historia ya que es muy popular en Japón, pero que en última instancia decidieron que no era interesante para una película de animación.

Cuando al fin sí empezó a ver Disney, algunos en la compañía casi habrían preferido que no lo hiciera. En otra entrevista de 2001 dijo que aunque le entretenían, no encontraba que aquellas historias tuvieran gran resonancia emocional, y cuando desde el estudio le pidieron opinión sobre 'Fantasía 2000', le gustó tan poco y fue tan negativo que su intérprete tuvo que suavizar sus palabras en la traducción. Al menos parece que sí le gusta 'Up', como admitió en una ocasión. El veterano animador desde luego es un público difícil.

En Espinof | Hayao Miyazaki se tiró 7 años para hacer su última película. El documental que muestra el lado más humano del genio de Studio Ghibli ya se puede ver en streaming

En Espinof | Hayao Miyazaki ni olvida ni perdona los crímenes de guerra de Japón: "Se cometieron unas atrocidades terribles"