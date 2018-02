El reparto de ‘Parks and Recreation’ manda a la Asociación Nacional del Rifle a “comer mierda”

Amy Poehler y el reparto de 'Parks and Recreation' se han puesto en pie de guerra contra la NRA, la Asociación Nacional de Rifle estadounidense. Tras la masacre de la semana pasada en Parklands, Florida, en EEUU ha vuelto el debate en torno a la posesión de armas con la cultura armamentística reafirmándose en su derecho a ello.

Aunque en países como España casi no damos crédito a esta obsesión por las armas de algunos sectores de EEUU, el periódico debate causa extraños discursos y, como veremos, desafortunados tweets. Es el caso de este de la propia NRA, que usó un gif de Leslie Knope para agradecer la labor de su Dana Loesch en un foro de debate de CNN.

Este uso de imagen, como podéis imaginar no ha sentado nada bien al reparto de 'Parks and Recreation', que ven ensuciada la figura de Knope: el personajazo de Amy Poehler en la serie era el paradigma de política "ideal" y de buen corazón. Michael Schur, el creador de la sitcom reaccionó enseguida:

Hi, please take this down. I would prefer you not use a GIF from a show I worked on to promote your pro-slaughter agenda.



Also, Amy isn't on twitter, but she texted me a message: "Can you tweet the NRA for me and tell them I said fuck off?" https://t.co/YXSdzCdvdd