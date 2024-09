Elizabeth Olsen quiere volver como la Bruja Escarlata, pero asegura que Marvel "no sabe qué hacer con ella"

Es uno de los pocos personajes con legado que quedan en Marvel ahora mismo, y el público tiene miedo de perder de vista a la Bruja Escarlata después de ser la protagonista de 'Wandavision' y la amenaza principal en 'Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura'. Los rumores ponen a Elizabeth Olsen en mil y un proyectos futuros del estudio, pero ella misma nos advierte de que quizá no deberíamos tener tantas expectativas.

Es pura brujería

De hecho, en una entrevista en la cadena FM104 que ha rescatado Collider, la actriz no se muestra optimista respecto a los últimos bandazos que Marvel ha dado con ella: "Es un personaje al que adoro volver cuando hay una manera de utilizarla bien, creo que he tenido suerte y cuando empecé fue así. Creo que la gente no sabía qué hacer conmigo durante un tiempo... Si hay una buena manera de utilizarla siempre estaré contenta de volver".

Olsen nunca ha negado que le sorprendió que su personaje pasara a ser la villana, aunque, a decir verdad, es el mismo camino que llevó en los cómics tras la saga 'Dinastía de M', donde pronunció la famosa frase "No más mutantes" y empezó su propio camino de redención personal. Pero Olsen no parece que terminara de abrazar ese camino.

Los rumores la sitúan en 'Vision Quest', la serie que seguirá a Visión después de dejar a la Bruja Escarlata, y en una película en solitario que cierre la búsqueda de sus hijos (dando pie, ya de paso, a unos probables 'Jóvenes Vengadores'). Habrá que ver si los cambios constantes de Marvel consiguen dar en el clavo.

