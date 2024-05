Marvel sigue tirando de 'Bruja Escarlata y Visión' y pone en marcha una nueva serie con Paul Bettany y el responsable de 'Star Trek Picard'

Parece que la de Kathryn Hahn en su regreso como Agatha Harkness no será el único spin-off que continue de algún modo lo visto en 'Bruja Escarlata y Visión' (WandaVision). Y es que desde Marvel están trabajando en una serie protagonizada por el vengador sintezoide encarnado por Paul Bettany y para ello han ido a pescar a Star Trek.

Concretamente será Terry Matalas, el showrunner de la notable 'Star Trek: Picard', el encargado de desarrollar una serie que seguiría a Visión tras los eventos de la producción de 2021. La cual, recordemos, acababa con el sintezoide reconstruido y de apariencia blanco fantasmal. Según parece, en esta nueva aventura veríamos la búsqueda de un nuevo propósito en su vida.

VisionQuest

No es la primera vez que se baraja un spin-off protagonizado por Visión. Ya en las semanas posteriores se consideraba como una posibilidad de la mano de Jac Schaeffer. Sin embargo, el desarrollo de 'Agatha All Along' sepultó el proyecto en la pila de tareas.

De momento, eso sí, no tenemos más información sobre esta serie protagonizada por Visión salvo que la veríamos en algún momento de 2026. Claro, ya sabemos cómo es Marvel con sus calendarios y cómo se han ido trastocando los planes durante este último lustro.

La noticia viene, además, en unas semanas en las que desde Marvel Studios están de reestructuración. Tanto de planes de estreno (con tan solo un par de estrenos al año), su planteamiento de producción de las series (dándole más peso a la figura del guionista jefe o showrunner) y de cambio de marcas (Marvel Television y Marvel Spotlight) para hacer más accesibles las series (como si no lo fueran) al espectador más casual.

