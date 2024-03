Fue la peor temporada de 'Picard' por un motivo. Paramount tiró a la basura la trama original por ser "demasiado Star Trek"

No siempre (de hecho, raramente) se alinean los astros a la hora de sacar adelante una temporada de una serie. Más aún si esta forma parte de una de las mayores franquicias de ciencia ficción de la historia: Star Trek. Y es que Terry Matalas sufrió en sus propias carnes todo un choque contra los ejecutivos de Paramount+ en lo que escribía la temporada 2 de 'Picard'.

Una temporada que, de hecho, es la peor valorada de las tres que componen la serie tanto para el público como para la crítica según webs como RottenTomatoes (con un triste 30% en la puntuación de la audiencia). Y la razón se puede achacar a varios factores (COVID-19, reducción drástica de presupuesto, etc), pero una brilla más que otras: se tuvo que tirar y reescribir al completo el guion.

Si hacemos memoria, dicha temporada parecía todo un homenaje a 'Star Trek IV', con Picard (Patrick Stewart) y asociados lanzados al presente en un enfrentamiento con Q (John de Lance), pero esa (si bien compartía escenario) no era la aventura original que tenía en mente el equipo dirigido por Matalas, a quien acababan de ascender al puesto de showrunner.

Demasiado lore

«En un momento dado, escribimos nueve episodios», relata Matalas en una reciente charla en su Master Replicas Collectors Club, «y la cadena dijo "No, esto no lo entendemos, es como demasiado ciencia ficción, es demasiado Star Trek"». Es decir, a Paramount+ le parecía que lo que estaban viendo era Star Trek... y no les gustaba.

El guionista compartió algunos de los detalles de la versión original de una temporada que tuvo "muchas versiones diferentes". Sin embargo, parece que comparten ese viaje al pasado (presente nuestro)... con un pequeño giro más alienígena:

«Había romulanos, eso ya era mucho. La idea era que el bar de Guinan se presentaba como un bar normal en Los Angeles, pero si sabías lo que había que hacer, podías ir a la parte trasera a través de una cabina de teléfono y eso era el Café de Rick, y era un punto de parada para un montón de especies diferentes con el rollo de "No interferir" sucediendo. Por lo que tenías mucho de Star Trek pasando en el trasfondo. Al final, los mandamases de la época estaban en plan "Esto es demasiado". Pero había algunas ideas realmente buenas que realmente molaban bastante.»

De esta manera, el equipo de guionistas tuvo que tirar el guion de la práctica totalidad de la temporada y comenzar de nuevo. Una labor titánica y a contrarreloj no solo porque el tiempo se echaba encima, sino porque también tenían que empezar a desarrollar las líneas maestras de la temporada 3, y final, de la serie... y aun así no lograron integrar bien ambas historias. O, al menos, ciertas subtramas.

Es el caso de Jurati como reina Borg. El personaje de Alison Pill se fusionaría con la reina Borg (Annie Wershing) en un movimiento salvífico que causaba ciertos problemas en cuanto a las implicaciones de esto en la franquicia (¿ahora eran los buenos?), dejándose fuera un detalle bastante clave:

«Hay un falso concepto en torno a que ellos son los borg en general, que los borg eran buenos [tras la temporada 2], que habría deshecho Wolf 359, que habría deshecho 'Picard' y nada del futuro al que volvieron hubiera parecido el mismo. Estaba fuera trabajando en la temporada 3 en lo que los episodios finales de la temporada 2 se escribían. Así que estábamos leyendo escenas que al final no se rodaron. Había una breve escena con Jurati en la que explicaba que se mantendrían fuera del rumbo de la historia y que era un colectivo pequeño de borgs, pero no "los borgs" de decenas de miles de millones de drones ni nada por el estilo.»

Esto causó que tuvieran que replantearse la aparición de Borg Jurati para la temporada 3 y el final de la serie.

