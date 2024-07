Emma Corrin quiso ponerse cachas antes de 'Deadpool y Lobezno', pero en Marvel se negaron por una simple razón

Desde el inicio de las películas de superhéroes, los actores han aprovechado la coyuntura para ponerse cachas. Por ejemplo, Chris Pratt pasó de ser el adorable Andy de 'Parks and Recreation' a convertirse en el sexy Starlord tras seis meses de entrenamiento, pero no es el único: de hecho, Kumail Nanjiani, durante la promoción de 'Eternals', trató de concienciar a los jóvenes sobre su cambio físico, afirmando que solo era posible si te pagaban por ello en Hollywood. Sin embargo, no todos han tenido esa suerte.

Corrin, que te pillo

Fue el caso de Emma Corrin, que cuando fichó para 'Deadpool y Lobezno' para hacer de la malvada Cassandra Nova pensó que sería el inicio de un entrenamiento para ganar masa corporal. Sin embargo, se llevó un chasco, como le ha contado a GQ: "Es divertido porque pregunté si podía tener un entrenador personal y me dijeron que no".

Dijeron que no tenía que hacer ningún entrenamiento físico. Estaba preparada para tener una gran transformación pero me dijeron "Nadie te pide eso en absoluto. Por favor, descansa". ¡Lo intenté!

Hay que tener en cuenta que Corrin no es en absoluto fan de Marvel, y al firmar solo había visto 'Spider-man' y 'Black Panther', pero se ha puesto al día: "Es un mundo intrincado. Hay mucho, te jode la mente. Todo el lenguaje y los easter eggs, y esta persona es familiar de esta otra que hizo esto, y esta persona volvió y esta está muerta... es increíble". Habrá que ver si se ha puesto al día en 'Deadpool y Lobezno', que se estrena el 25 y promete revolucionar la taquilla este verano.

