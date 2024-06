La primera película de animación de Marvel fue un anime japonés con Drácula como protagonista que causó una gran polémica en España

Se puede considerar que la Marvel actual empezó en 1961 con el lanzamiento del número 1 de 'Los cuatro fantásticos', que sirvió para abandonar -al menos en parte- las historias de monstruos, extraterrestres y amor que Atlas, la predecesora de Marvel, había lanzado una y otra vez a lo largo de la década anterior. El título, subtitulado como "¡El mejor cómic del mundo!" a partir de su número 3, fue un revulsivo frente a las anquilosadas historias de DC (o, como la llamaba Stan Lee, "la marca Puaj", o "Brand Echh" en inglés) y pronto vería su primera adaptación televisiva.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Merry Marvel Marching

El 5 de septiembre de 1966, 'The Marvel Super Heroes' se estrenó en varias televisiones locales estadounidenses. La serie, que tuvo 65 episodios divididos en tres segmentos (dando un total de 195) presentaba a Hulk, Capitán América, Namor, Thor y Iron Man y adaptaba al dedillo las historias originales de Stan Lee. De hecho, imita tanto las viñetas que la animación es algo casi anecdótico. Eso no impidió que, en las páginas de los cómics de la época, Lee lo anunciaran como la mayor bendición caída sobre los hombros de los fans.

El remate: ¡Dentro de poco, nuestros sensacionales superhéroes harán su debut estelar en la televisión cinco noches por semana (sí, cinco) en programas de media hora! Así que tienes el tiempo justo para asegurarte de que tu tele funciona perfectamente, consultar en el periódico la hora y la cadena y prepararte para el disfrute!

Las cosas iban tan lentas en los 60 que para cuando llegó el anuncio en los cómics la serie ya había terminado. El año siguiente se estrenarían sendas versiones animadas de 'Spider-man' (la que nos legó la famosa musiquilla hilada al personaje ya por siempre) y 'Los cuatro fantásticos'. El resto es, más o menos, historia. Pero, ¿qué pasaba en el cine? ¿Por qué los héroes de cómic Marvel no terminaban de pegar el salto como ya habían hecho Batman y Superman? Eso es otra historia.

Desde Japón con amor

Lo cierto es que un personaje Marvel sí había llegado a la gran pantalla mucho antes, en 1944: el Capitán América -el original de Timely, no el que después sería descubierto en un bloque de hielo por Los Vengadores- protagonizó un carísimo serial de 15 episodios que se tomó todas las libertades posibles. En lugar de Steve Rogers era Grant Gardner, no había suero del super-soldado, llevaba una pistola y en su vida real era un abogado del distrito. Un absoluto dislate, vamos.

Demos un salto en el tiempo de 30 años: estamos en los 70, y Marvel triunfa en los cómics, vende merchandising y tiene sus propias series televisivas de más o menos éxito ('El increíble Hulk', 'El espectacular Spider-man') de las que incluso estrenaba sus pilotos en cine como si fueran películas. Pero hay un mercado que no termina de controlar: el japonés. acostumbrado a crear sus propias historias y que no necesita de yanquis para tener su iconografía popular. Marvel, por supuesto, no se rindió ante la evidencia, y en su afán por globalizar sus productos no le importó lo más mínimo pervertirlos.

En 1970, solo ocho años después del nacimiento de Peter Parker, la editorial Kodansha ya publicó en su Monthly Shonen Magazine una versión muy particular de 'Spider-man', en la que un joven llamado Yu Komori se convertía en el superhéroe, siguiendo el original en los primeros capítulos y yendo por libre hacia el final. Fue un fracaso, al igual que su contrapartida de 'Hulk', protagonizada por un tal Doctor Araki, que apareció en la Weekly Bokura Magazine. Sin embargo, no todo estaba perdido. Si algo estaba claro en los 70 es que Marvel no daba nunca su brazo a torcer.

Una hamburguesa que sangre, por favor

Años después de errar con el manga, Marvel contactó con Toei. Sí, esa Toei, el gigante que después haría 'Dragon Ball', 'One Piece' y 'Sailor Moon'. En la empresa americana tenían claro que, si querían tener éxito en el país nipón, tenían que dejarles maquinar sus propias versiones y no entrometerse. Así, firmó un contrato de tres años con Toei en el que decía que podían hacer lo que quisieran con sus licencias. Dicho y hecho: el 17 de mayo de 1978 se estrenaba 'Spider-man', una serie tokusatsu en acción real que duró 41 episodios y solo se parecía al original en el traje de Peter Park... Takuya Yamashiro, un japonés que recibe los poderes de Garia, un extraterrestre que era el último superviviente del Planeta Araña.

La serie fue tal éxito que incluso tuvo su versión cinematográfica, que transcurría entre el episodio 10 y el 11. Toei sintió que lo siguiente que debían hacer era un anime para televisión, la que sería, para la posteridad, la primera película animada de Marvel. ¿Y a quién elegirían entre su amplio espectro de personajes? Pues, por supuesto, a Drácula. Por aquel entonces, Gene Colan continuaba en el cómic con su obra maestra 'La tumba de Drácula', que duró 70 capítulos, y en Japón pensaron que era ideal.

Curiosamente, Toei adaptó los capítulos 45 al 70 con bastante solemnidad, dejando para el recuerdo imágenes como la de Drácula comiéndose una hamburguesa. 'Yami no Teio: Kyuketsuki Dracula', a día de hoy, ha envejecido regular y es más risible que otra cosa, pero el 19 de agosto de 1980, cuando se estrenó en TV Asahi, fue un pequeño gran éxito. Y sí, vamos a lo que estabais esperando: a España también llegó en una época donde los "dibujitos japoneses" se consideraban inherentemente infantiles. Y estaban a punto de descubrir que no era así.

Mazapán con sangre

En TVE, poco después de que todo esto ocurriera sin que nos enterásemos de nada, decidieron que las Navidades necesitaban un programa matutino para niños presentado por Teresa Rabal, Torrebruno y una mona llamada "Tina Mazapán". El 24 de diciembre de 1984 se estrenó 'Mazapán' en riguroso directo desde el stand de la cadena en Juvenalia, emitiendo un show de variedades con canciones, cameos de la Bruja Avería y los Electroduendes y la emisión de una película.

El 28 de diciembre, el programa recibió la visita de Paul Naschy y, por algún motivo, decidieron que era una muy buena idea emitir 'La tumba de Drácula' a un puñado de niños disfrutando de sus vacaciones navideñas que no sabían lo que estaban a punto de ver: escenas sanguinolentas, algún que otro desnudo en la ducha y terror que provocaron hondonadas de quejas en la cadena.

Hay que tener en cuenta que las otras películas que dieron en 'Mazapán' fueron animes del calibre de 'Mujercitas', 'El viento en los sauces', 'La llamada de la naturaleza', 'La princesa encantada', 'La era de los dinosaurios', 'La corte del rey' o la futbolera 'Once pares de botas juveniles'. Drácula estaba totalmente fuera de lugar. Una maravilla para los chavales de la época. Como curiosidad, 'Mazapán' era un programa tan loco que incluso llegaron a llevar a Obús para cantar 'Da igual' (una canción sobre ligarse a una chica fea porque lleva "meses sin pillar"). Si no pasaba en los 80, no pasaría jamás.

Y con el trato de Marvel en Japón, ¿qué pasó? 'La tumba de Drácula' fue un éxito, y Toei no se la jugó adaptando el otro cómic de terror de la empresa, 'Frankenstein'. El otro proyecto que quisieron llevar a cabo fue 'Capitán América'... o más bien 'Capitán Japón', en esta ronda de "japonizaciones". El 'Capitán Japón' iba a abandonar cualquier referencia a la II Guerra Mundial (por lo que sea) y a tener un nuevo superrobot gigante. Sin embargo, por aquel entonces, las relaciones ente Marvel y Toei se estaban tambaleando y la serie acabó convirtiéndose en 'Battle Fever J'.

'Battle Fever J' presentaba diferentes capitanes del mundo: Francia, Kenia, Rusia y Miss America, comandados por Battle Japan y Battle Fever Robo, su robot gigantesco. Marvel llevaba tiempo pensando que ya era demasiado y, tras co-producir un par de series en las que ni siquiera se olía a sus personajes ('Denshi Sentai Denziman' y 'Taiyou Sentai Sun Vulcan') dio por finalizado el acuerdo. Cinco años después de la última película de Toei llegaría la primera cinta Marvel americana a los cines. Pero de 'Howard, un nuevo héroe' mejor hablamos otro día.

En Espinof | Spiderman y Hulk discutiendo los porcentajes de beneficios: aquella vez que Marvel enseñó economía a los niños publicando en formato cómic su informe trimestral

En Espinof | Las mejores películas de animación de la historia