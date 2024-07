"Esto es una mierda". Kevin Bacon se esforzó para convertirse en alguien normal durante un día, pero odió cada minuto de la experiencia

Todos nos hemos preguntado alguna vez qué se debe sentir al ser famoso y recibir atenciones constantes todo el rato. No son pocos los actores, cantantes y demás gente de la farándula que, sin embargo, han salido a hablar contra la fama y la cárcel de lujo en la que viven, sin poder salir de casa si no es camuflados. Eso es exactamente lo que ha hecho Kevin Bacon por mera curiosidad. Y, después de probarlo, no se cambiaría por ninguno de nosotros.

Kevin Basicon

Según le ha contado a Vanity Fair, Bacon, que afirma "tener una cara muy reconocible", fue mucho más allá de ponerse un sombrero unas gafas de sol: decidió ponerse en las manos de un experto en efectos especiales para que le hiciera totalmente irreconocible. Se puso dientes falsos, una nariz diferente, gafas y decidió probarlo en el centro de Los Angeles, en el centro comercial The Grove. Y funcionó: "Nadie me reconoció". El problema es lo que vino después.

La gente me empujaba, no era amable. Nadie decía "Te quiero". Tenía que esperar en colas para, no sé, comprar un puto café o lo que sea. Pensaba "Esto es una mierda, quiero volver a ser famoso".

Este año, el actor estrena dos películas casi seguidas en Estados Unidos, 'MaXXXine' y 'Superdetective en Hollywood: Axel F', que ya se puede ver en Netflix. Menos mal que tiene claro que no quiere pasar desapercibido, porque salir en películas de éxito, definitivamente, no es el camino a seguir.

