Ezra Miller no continuará en el Universo DC y Warner se plantea tres opciones para el estreno de 'The Flash', según Deadline

Ahora mismo, Ezra Miller no es la persona favorita de nadie. Tras ser arrestado dos veces el año pasado, intentar estrangular a una fan, varias órdenes de alejamiento y la acusación de manipular menores en su propia "secta" (entre otros conflictos), el actor se halla actualmente en paradero desconocido de la justicia. Se dice que Warner baraja varias opciones sobre el futuro de 'The Flash', la cinta de DC protagonizada por Miller y con estreno pendiente.

Futuro incierto

Los numerosos problemas de Ezra Miller con la ley están ahora en su punto álgido pero no vienen de nuevas. Teniendo en cuenta que el actor protagoniza 'The Flash', la apuesta fuerte para el futuro cinematográfico del universo DC, muchos fans llevan ya un tiempo preguntándose cómo repercutirá su mal comportamiento en la película.

Según Deadline, Warner y David Zaslav, el CEO de la compañía, tienen muchas esperanzas puestas en la cinta, que ha costado 200 millones de dólares y que cuenta con Andy Muschietti ('It') en la dirección y apariciones estelares como el Batman de Michael Keaton.

Con respecto al problema Miller, el estudio comenta que intentó ayudar al actor, sin éxito, y ahora parece que solo les queda esperar a que las aguas se calmen: "Warner no gana nada con esto (...) Este es un problema heredado para Zaslav. La única esperanza es que el escándalo se rebaje de aquí al estreno de la película y esperar que salga lo mejor posible".

Zaslav ha afirmado que Ezra Miller no formará parte del futuro del universo cinematográfico de DC y que Warner está estudiando tres posibilidades para el estreno de 'The Flash': restringir la campaña publicitaria de la película, estrenarla directamente en HBO Max (con la pérdida económica que eso supondría) o estrenar la película en cines y dejar a Miller en segundo plano si su situación no mejora.

Aún no se sabe qué decisión tomará defitivamente Warner y Ezra Miller, evidentemente, no se ha pronunciado sobre ello (eliminó su cuenta de Instagram hace poco para no ser rastreado por las autoridades). Si todo va como estaba planeado, 'The Flash' debería estrenarse el 23 de junio de 2023.