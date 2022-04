Todos los escándalos de Ezra Miller que hacen peligrar su futuro como Flash: por qué Warner podría prescindir del actor de 'Animales fantásticos 3'

Estas últimas horas se está hablando mucho sobre la posibilidad de que la etapa de Ezra Miller como el Flash del Universo Extendido de DC esté a punto de llegar a su final. Desde Rolling Stone se ha informado de que en Warner han convocado una reunión de urgencia para determinar el futuro del actor que este mismo fin de semana estrena 'Animales fantásticos: Las mentiras de Dumbledore'.

Todos los líos de Miller

Está por ver si en Warner seguirán confiando en él o no, pero lo cierto es que Miller ha protagonizado ya varios escándalos por los que no sería nada raro que cualquier estudio hubiese optado por prescindir del joven actor. A continuación vamos a repasarlos todos, incluyendo uno que tuvo lugar antes del inicio del rodaje de 'The Flash'.

Abril de 2020. Aparecen online imágenes del actor dando la sensación de estar intentando estrangular a una mujer en Islandia. Miller nunca se ha pronunciado al respecto, pero semanas después aparecieron informaciones señalando que era cliente habitual del local cuando unos fans empezaron a molestar y perdió los nervios con una. El actor fue escoltado fuera del establecimiento, pero en Warner decidieron no tomar medidas contra él. Enero de 2022. Miller publica un inquietante vídeo en Instagram amenazando a una filial del Ku Kux Klan diciéndolos, entre otros cosas que "si queréis morir, os sugiero suicidaros con vuestras propias ramas", aclarando además que no se trataba de una broma. Miller borró el vídeo poco después. 28 marzo de 2022. El actor pierde los nervios en un bar de Hawaii con otros clientes que estaban cantando en el karaoke. Les grita obscenidades, quita el micrófono a una mujer de 23 años y posteriormente se abalanza sobre un hombre de 29 años que está jugando a los dardos. Es arrestado y puesto en libertad tras pagar una fianza de 500 dólares. 29 de marzo de 2022. Una pareja de Hawaii pide una orden de alejamiento contra Miller, aduciendo que entró en la fuerza en su habitación, les amenazó de muerte, robando además el pasaporte de ella y la cartera de él. Todo ello poco después de ser puesto en libertad tras el incidente anterior, dándose la casualidad de que esa pareja fue la que pagó la fianza del actor por su anterior altercado. El juez concede una orden temporal de alejamiento al día siguiente.

El errático comportamiento de Miller no ha pasado desapercibido para Warner, quien ahora tiene una patata caliente entre manos. Recordemos que 'The Flash', cuyo estreno fue retrasado recientemente hasta el 23 de junio de 2023, va a jugar un papel fundamental en el futuro del Universo Extendido de DC.

Ahora habrá que ver si Warner toma alguna medida, pero esta acumulación de escándalos pone en peligro el futuro de Miller, quien hace no mucho parecía llamado a convertirse en una gran estrella de Hollywood. Y es que además también hay algunas voces internas del rodaje de 'The Flash' que colapsó más de una vez durante las grabaciones. Al parecer, por ahora han dejado en pausa cualquier uso futuro del actor dentro de ese universo, pero pinta mal la cosa.