"Habría sido un James Bond excelente": el director de 'Casino Royale' explica por qué Henry Cavill no acabó siendo 007 (y nunca lo será)

Una de las grandes dudas que vuelan por encima de Hollywood en este tiempo incierto se repite cada década, aproximadamente: ¿Quién será el nuevo James Bond? Tras Daniel Craig, la lista de candidatos vuelve a la palestra, con algunos nombres que siempre se repiten: Idris Elba, Richard Madden o, por supuesto, Henry Cavill.

Mi nombre es Vill. Ca Vill

Y precisamente sabemos que el que después sería el Hombre de Acero ya hizo el casting para agente secreto cuando en 2006 estaban preparando 'Casino Royale'. Ahora su director, Martin Campbell, ha afirmado que hubiera sido un James Bond fabuloso, con un pequeño giro de muñeca como indicando que quizá todavía podría intentarlo. Pero no os hagáis ilusiones, que después hay un jarro de agua fría.

Mira, si Daniel no existiese, Henry habría hecho un Bond excelente. Lucía genial, estaba en buena forma física... muy guapo, como cincelado. Simplemente parecía demasiado joven entonces.

Era cierto: Cavill tenía entonces 22 años, y Craig 38... pero ahora el actor, que estrena ahora su temporada final de The Witcher, es considerado -la ironía- demasiado mayor. “Henry tiene 40, así que para cuando hiciera la tercera película tendría 50 y a partir de ahí son dos o tres años por cada Bond. Está en buena forma, es buen tío". Vamos, que no crucéis los dedos por Henry Cavill como Bond... a no ser que él también se meta en multiversos. Por favor, no dejéis que eso pase. Por favor.

