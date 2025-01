"Es increíblemente importante para mí". Tom Hanks no entiende por qué nadie le pregunta sobre una de las mejores películas que ha hecho en toda su carrera

Hace 23 años, allá por 2002, el director Sam Mendes estrenó una de sus mejores películas recién salido del éxito de 'American Beauty'. Y decidió hacerlo de la mano de uno de los actores más respetados de todo Hollywood: Tom Hanks. El resultado fue 'Camino a la perdición' ('Road to Perdition'), que a posteriori se convirtió en la última película donde pudimos ver a Paul Newman, que arañó una nominación al Óscar por su estupendo papel.

A pesar de las buenas críticas cosechadas por esta película de cine negro, tristemente ya casi nadie se acuerda de ella. El primer sorprendido es Hanks, quien se pregunta por qué nadie nunca le pregunta por 'Camino a la perdición'. Y con razón.

Camino a la perfección

Fue en el podcast ReelBlend donde el actor habló de ella como uno de los mejores trabajos de toda su carrera: "Por una razón u otra, nadie referencia 'Camino a la perdición', y fue una película increíblemente importante para mí. Fue fotografiada por Conrad Hall y me tienes en ella, Don Bigote con un sombrero, pero también dos tíos que se convirtieron en dos de las presencias más grandes de la historia de la industria, Jude Law y Daniel Craig. Y maté a los dos".

"La gente siempre se pregunta: ¿De qué películas hablarán dentro de unos años?", dijo Hanks. "Como una persona que ve mucho cine clásico, cuanto más oscura y desconocida sea una película de los años 40 o 50, mejor, porque no tengo ideas preconcebidas sobre ella; no sé absolutamente nada. Cuando ves estas películas y es buenísima e increíblemente emotiva, todo lo que puedo pensar es: Ojalá esta película dure para siempre y tenga otra oportunidad de revisitarla. Ese puede ser el caso con Camino a la perdición."

Lo cierto es que en 2002 ya fue una gran película, pero entre la extensa filmografía de Tom Hanks inexplicablemente no ha terminado de convertirse en uno de sus papeles más aplaudidos, algo que a mí me resulta inexplicable, porque 'Camino a la perdición' sigue aguantando perfectamente, sobre todo comparada con otras del actor. Si nunca te has acercado a ella, quizá sea el momento de hacer caso a Hanks y echarle un vistazo: la puedes ver en streaming a través de Disney+. Merece la pena.

