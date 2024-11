Jason Beghe tiene una voz grave y espectacular en 'Chicago PD', pero su origen es absolutamente devastador

Puede que, por nombre, no te suene de nada Jason Beghe, pero es un secundario de lujo del cine y la televisión americanos al que has visto en 'Thelma y Louise', 'La teniente O'Neil', 'Atracción diabólica', 'X-Men: Primera generación' y, sobre todo, 'Chicago PD', que lleva protagonizando desde hace doce temporadas (un total de 227 episodios) y que le ha convertido en uno de los protagonistas del Chicago-verso. De hecho, ya ha interpretado a Hank Voight en cinco series distintas desde 2012 y no tiene pinta de que vaya a parar. Pero su vida es mucho más apasionante de lo que jamás creerías.

Problemas en Chicago

La vida de Beghe ha estado repleta de subidas y bajadas y de datos inesperados: es el mejor amigo de David Duchovny (y de hecho fue el padrino en su boda), de niño jugaba con John Fitzgerald Kennedy Jr, estuvo metido de lleno en la cienciología y consiguió salir, convirtiéndose en una de las voces más duras en su contra... ¡Y vaya voz! Eso sí, la voz grave del actor, una de sus mayores características, no fue siempre así. De hecho, tiene un origen tan trágico como curioso.

En 1999, un accidente de coche le impidió continuar con su carrera durante un tiempo. Se rompió el cuello, la espalda, todas las costillas y ambos pulmones. De hecho, estuvo un mes en coma en la unidad de cuidados intensivos y llegó a morir durante unos minutos. Por suerte, logró salir del coma, y, al hacerlo, se encontró, según le contó al Daily Beast, intubado. ¿Qué hizo? Pues claro, empeñarse en sacar el tubo de su garganta. "Lo jodí todo incluso más", reconoce,

El resultado fue el que conocemos ahora: una voz grave y profunda que, según él, le da ciertos poderes con sus amigos y sus hijos. Más concretamente, el de que ninguno se atreva a llevarle la contraria y le obedezcan. No pasó lo mismo, por suerte, en el plató de 'Chicago PD', donde fue acusado de lenguaje agresivo y acoso sexual y tuvo que acabar pidiendo perdón por su comportamiento. No todo es una voz encantadora.

