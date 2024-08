Joaquin Phoenix también amenazó a Ridley Scott con abandonar el rodaje de 'Napoleón' a menos que Paul Thomas Anderson reescribiera el guion

Informábamos hace poco que Joaquin Phoenix ha abandonado abruptamente la película romántica gay de Todd Haynes sólo cinco días antes de empezar a rodar, y ahora el actor ha desencadenado una enorme indignación entre los productores de Hollywood y puede que se emprendan acciones legales, según fuentes de THR, ya que el actor se echó atrás en los preparativos de la producción, aunque las razones siguen sin aclararse. Pero ahora han salido más historias que tienen sentido.

Prima Donna con consecuencias millonarias

Lo que se ha revelado ahora es que el actor se acobarda antes del rodaje de varios proyectos. Dos fuentes han afirmado a THR que Phoenix amenazó con abandonar 'Napoleón', de Ridley Scott, a menos que Paul Thomas Anderson, su director en 'The Master', se encargara de reescribirla. Cuando se le concedió, se quedó a bordo del proyecto, que llegó a los cines a finales del año pasado. Parece que el propio Phoenix reconoce que suele quedarse "petrificado" cuando acepta un papel y, antes de rodar, se pone "nervioso" por no ser capaz de "encontrar el lugar adecuado para expresar" sus ideas.

La comunidad de productores está muy enfadada y se anima a que se emprendan acciones legales contra Phoenix, recordando ejemplos de la historia de Hollywood en los que se ha responsabilizado a actores por dejar películas. En 1993, un tribunal dictaminó que Kim Basinger había incumplido un contrato verbal para protagonizar la película 'Mi obsesión por Helena', por lo que fue condenada a pagar a la empresa al menos 8,92 millones de dólares por daños y perjuicios, o Bruce Willis condenado a hacer tres películas de Disney por abandonar una a la mitad (entre las que estaban los exitazos 'Armageddon' y 'El sexto sentido').

La polémica llega cuando Phoenix lleva 'The Joker: Folie à Deux' a Venecia y algunos productores han hablado de sacar a Phoenix de sus proyectos por el desplante a Haynes, pero la mayoría reconoce que no es realista, sobre todo porque se espera que la película de DC sea un éxito. Además, el actor tiene mucho dinero para hacer frente a esta situación mediante un acuerdo. "No es nada para él", según un agente de Hollywood.

