Jon Hamm interpretará a uno de los personajes más queridos y añorados de 'Star Wars' (pero tiene truco)

Jon Hamm está en estado de gracia, pero eso no es novedad: siempre está en estado de gracia. Desde que interpretara a Don Draper en 'Mad Men' no ha habido proyecto en el que no haya brillado con luz propia: el último, un pequeño papel en el fenómeno más grande del año pasado, 'Top Gun Maverick', le ha valido para seguir en el mapa antes de recibir, por sorpresa, la llamada de una galaxia muy, muy lejana.

Sin rancores

Boba Fett es una especie de fetiche para los fans de 'Star Wars': desde que el personaje cayera en el pozo del Sarlacc en 'El retorno del jedi' ha vivido muchas aventuras. Incluso tuvo serie propia en la cuestionable 'El libro de Boba Fett' (que ganó interés cuando se convirtió en 'The Mandalorian' de la noche a la mañana) y ahora, de manera sorpresa, va a dar el salto a la literatura.

Aprovechando el 40 aniversario del episodio VI, se va a publicar un libro contando lo que pasó en la película desde distintos puntos de vista. En 'From a certain point of view' diferentes autores y autoras nos pondrán en la piel de cuarenta personajes de la saga, incluyendo, claro, a Boba Fett en su lucha contra Han Solo. El giro aquí es que el audiolibro le narrará el mismísimo Jon Hamm.

¿Y qué significa esto? Pues que Hamm se pondrá en la piel del cazarrecompensas para leer las palabras de Tara Sim, que afirma que "tener un actor de su calibre leyendo las palabras que he escrito y traer su versión de Boba a la vida es surrealista, pero también un honor". Estamos en agosto en mitad de una huelga de actores y guionistas, no todo van a ser noticias bomba, me temo.

