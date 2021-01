"Kevin Feige es el productor más grande de la historia". Ben Affleck se rinde a Marvel a dos meses del estreno del Snyder Cut de 'Liga de la Justicia'

La semana en la que se habla de Ben Affleck por su ruptura con Ana de Armas, las únicas declaraciones del actor son elogios para su compañero, el capo de Marvel, Kevin Feige, llamándolo el productor "más grande y exitoso que jamás haya existido". Sus palabras no son cualquier cosa, ya que es un erudito de los cómics, ganador de un Oscar, director, actor, guionista y productor, que sabe algo sobre producción de cine. Sin embargo no ha comentado nada sobre que Michael Keaton suene como nuevo Batman.

Durante una mesa redonda reciente, en el podcast Awards Chatter de THR de Collider, Affleck, el antiguo Batman de DC, del mundo, dijo lo siguiente sobre su compañero de trabajo en 'Daredevil' (2003):

“Kevin Feige, quien es - [tengo que decirlo] - el mayor productor, el productor más exitoso que jamás haya existido. Él es el único tipo en el mundo que si me dice, 'Sé lo que quiere la audiencia. Esto es lo que estamos haciendo ', le creería al 100%. Ese cabrón conoce a su audiencia como ningún productor, es un genio".

La crítica se cebó con la interpretación de Affleck en 'Daredevil' y se consideró durante años como una de las peores películas de Marvel. Sin embargo, Afflek continúa con sus alabanzas:

"Es una pena, Daredevil no fue una buena película. Pero Kevin es ahora como un maestro de ceremonias. Sabe exactamente cuánto guiñar al público, exactamente cuándo tocar las fibras del corazón, exactamente cuándo hacer VFX, cuántas bromas, cuál es la sensibilidad, cuál es el tono. Porque la gente no sabía si debería huir de los trajes-pijama o abrazarlos o hacerlos en serio".

Las declaraciones son simplemente la expresión de un veterano experimentado de Hollywood que reconoce el éxito único de un productor favorito de los fans, no parecen tener mala intención para echar gasolina al debate DC vs. Marvel, ya que Affleck también ha alabado mucho a Zack Snyder en el pasado, pero dada su recuperación como actor tras sus problemas con la bebida, puede estar mandando un mensaje a Marvel para trabajar como director y lelgan en un momento en el que DC anuncia que el 'Snyder's Cut' de 'Liga de la Justicia' será una sola película y no una miniserie que lelgará a HBO max en Marzo.