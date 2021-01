Todo apunta a Michael Keaton como el nuevo Batman principal en el Universo Extendido de DC

La útimas noticias del universo DC indican que la versión de Michael Keaton Batman irá más allá de una aparición única en la 'The Flash' dirigida por Andy Muschietti. Según el artículo del New York Times de Brooks Barnes, quien hizo un perfil del presidente de DC Films, Walter Hamada, una cita del ejecutivo de WB en realidad indicaría que en el futuro, Michael Keaton será el Batman principal en el DCEU.

La aparición se produciría a través de un traspaso de multiverso, que sin duda ocurrirá en la película en solitario de Flash. Según palabras de Hamada:

Cuando alguien pidió a Barnes una aclaración en Twitter sobre quién sería el otro Batman al que se refiere Hamada, además de la trilogía separada de Robert Pattinson, Barnes confirmó con un escueto... Keaton

Lo que está claro es que Hamada reveló que DC está adoptando una visión completa del multiverso, con Wonder Woman de Gal Gadot ocupando lo que Hamada describió como "Tierra 1", y la próxima interpretación de Robert Pattinson de Bruce Wayne en El Batman de Matt Reeves existente en "Tierra. 2.

Sin embargo, Barnes ha aclarado su propia respuesta, diciendo que solo hay confirmada una película con Keaton según la información que recibió, lo que no cambia el hecho de que en su artículo Hamada comente lo de las dos series de películas. Probablemente se refiera a que habrá dos Batmans, pero no es probable que el Bruce Wayne, mayor de Keaton, se explore en películas que adapten la popular serie animada 'Batman Beyond' o el clásico de cómics de Frank Miller, 'The Dark Knight Returns'.

Been offline (moving apartments) and return to see this Michael Keaton craziness. I was referring to the *one film* that Keaton has been announced as being in, not a set of his own Batman films. If I had info on him beyond "The Flash," I would have obviously put it in my article