Kristen Stewart desvela la recomendación homófoba que le hicieron si quería conseguir un papel en Marvel

Queremos creer que las cosas han cambiado, pero, tristemente, muchas veces siguen estando igual que siempre. Hollywood ha evolucionado, sí, pero los mandamases siguen siendo, en gran parte, señores que no aceptan que el cambio social les ha pasado por encima. Por suerte, Kristen Stewart tiene claro lo que quiere y lo que no quiere: prefiere coger de la mano a su novia antes que protagonizar una de Marvel. Elecciones, elecciones.

O Marvel, o novia

La actriz, que se abrió camino en Hollywood a base de interpretar a Bella Swan en la saga 'Crepúsculo', salió del armario como bisexual en 2017, y fue una decisión más que consciente. "Me dijeron, 'Si quieres hacerte un favor y no sales cogiendo la mano de tu novia en público, puedes conseguir una película de Marvel. No quiero trabajar con gente así".

Me informó una mentalidad de la vieja escuela: si quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad, hay gente en el mundo a la que no gustas, y no les gusta que salgas con chicas, y no les gusta que no te identifiques como lesbiana ni como heterosexual. Y a la gente le gusta saber cosas, así que, ¿qué cojones eres?

Cierto es que esto fue al inicio de su carrera. Después no ha tenido problema para abrirse camino en el mundo del cine y ha aparecido en papeles tan interesantes como el de 'Spencer', 'Crímenes del futuro' o 'Personal shopper', algo para lo que también tiene explicación: "Literalmente, la vida es un gran concurso de popularidad". De hecho, ya prepara su salto a la dirección con 'The chronology of water', la adaptación de las memorias de una nadadora adicta a las drogas.

Por su parte, cabe recordar que Marvel no presentó a su primer personaje gay hasta 'Vengadores: Endgame', un secundario que solo tenía un par de frases en su grupo de apoyo al principio de la película. Pasito a pasito.

