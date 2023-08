El lado oscuro de 'The Blind Side': el deportista protagonista no cobró ni un dólar de la película... ni fue realmente adoptado por una familia

No es novedad que en Hollywood se inventen la mitad de los biopics para crear historias mucho más emocionantes que la realidad. Por ejemplo, 'Pam & Tommy' recibió críticas de su propia protagonista, Pamela Anderson, y 'Green book' directamente se inventaba la relación entre Don Shirley y Frank Vallelonga, que nunca fueron realmente amigos. Y ahora ha empezado un proceso judicial donde puede quedar claro que 'The Blind Side' se une a esta caterva de biopics que tienen más de ficción que de real.

Cegados por la realidad

No es que Sandra Bullock vaya a devolver el Óscar que ganó por su interpretación en esta película, pero es innegable que por el camino alguien se olvidó de preguntar su visión de la misma a alguien muy importante: su protagonista. El retrato de Michael Oher, pasado por el filtro del "salvador blanco", culminaba con el muchacho siendo adoptado por una nueva familia que le querría para siempre mientras él se dedicaba a ganar partidos de fútbol americano. Fin.

O eso es lo que nos gustaría creer. Lo cierto es que Oher ha denunciado a sus supuestos padres adoptivos, los Tuohy, porque en vez de adoptarle simplemente fueron sus tutores legales, dándoles autoridad para hacer negocios en su nombre y utilizando su imagen. Dicho de otra manera: por más que la película se empeñase, el deportista nunca formó parte de la familia, sino que se mantuvo siempre al margen mientras ellos aparentemente ganaban dinero a su costa.

Y como parte de ese dinero, dice Oher, está 'The blind side', por la que cada uno de los cuatro miembros de la familia Tuohy se embolsaron 225.000 dólares más un 2,5% de beneficios y por la que el protagonista recibió... absolutamente nada. Bien es cierto que hay un contrato firmado por él donde rechaza cualquier compensación económica, pero el deportista defiende que si lo ha firmado no tiene ningún recuerdo de ello. Huele a chamusquina la cosa.

Ahora busca que aquel dinero que no ganó se reparta de manera justa. No solo eso: la película hizo que desde entonces en la NFL se le viera como alguien sin inteligencia ni capacidades de decisión propias, lo que dañó su carrera y, a largo plazo, su vida. Por su parte, la familia ha respondido que "solo pensar en que se han lucrado no solo es ofensivo, sino que es transparentemente ridículo" y que lleva un tiempo queriendo montar esta acusación pero nadie quería llevársela legalmente porque las pruebas son muy obvias hasta que ha encontrado un abogado sin escrúpulos. Habrá que ver lo que dictamina el juez.

