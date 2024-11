Matthew McConaughey recuerda cuando se enfrentó a Hollywood e hizo un pacto con su mujer, aunque significara el fin de su carrera: "No era un farol"

En 2009, Matthew McConaughey protagonizó ‘Los fantasmas de mis ex-novias’, la enésima comedia romántica que afianzó su puesto en Hollywood como “el tío de las rom-coms”. Nadie esperaba más de él. Solo cuatro años después subía al escenario de los Óscar a recoger su estatuilla por su papel en ‘Dallas Buyers Club’. Y en 2014, protagonizó una de las series más importantes y vitales de la década, ‘True Detective’. El tío de las rom-coms había evolucionado, pero no fue gracias a la industria del cine, sino a su propia valentía.

Tomando decisiones con conaugheymiento

El actor ha revelado su movimiento de ajedrez maestro en el podcast 'Good trouble': si no estaban dispuestos a darle los papeles que quería, dejaría Hollywood atrás para siempre. "Cuando hacía comedias románticas y era un tío encasillado, ese era mi camino y estaba a gusto en él. Pagaban bien, y estaba funcionando. Iba tan bien por ese camino que cualquiera cosa fuera de él, como dramas o cosas que quería hacer se recibían por Hollywood con un 'No, no, no. No, McConaughey. No, no, no. Deberías quedarte aquí'. Así que como no podía hacer lo que quería, paré en seco y me mudé al rancho en Texas".

Ese fue el pacto que hizo con su esposa: "No volveré a a actuar a no ser que me ofrezcan papeles que quiero hacer". Y para subsistir, estaba dispuesto a buscar otro trabajo, como tú o como yo, como ya dijo el verano pasado: "Creo que voy a dar clases en el instituto. Creo que voy a estudiar para ser chófer. Creo que voy a ser un guía de la naturaleza. Me salí de Hollywood, me aparté de mi camino. El camino en el que Hollywood decía que debía estar".

Y creía que Hollywood me diría "Que te jodan, tío. Deberías haberte quedado en tu camino". Daba miedo. Los días eran largos y me sentía insignificante. Pero sabía que era lo que necesitaba hacer, y no iba a sacar al paracaídas y dar por terminada la misión. Pero daba miedo, porque no sabía si iba a salir del desierto alguna vez.

Y no es que Hollywood no intentara que volviera al redil: le ofrecieron 14,5 millones de dólares, tal y como reveló en sus memorias, para volver al género... Y McConaughey los rechazó, como ha contado en el podcast ahora. "Probablemente fue visto como el movimiento más rebelde que podía hacer porque mandó la señal de que no estaba de farol. Y cuando alguien no está de farol, hay algo atractivo en ello. Creo que eso es lo que hizo que Hollywood dijera '¿Sabes qué? Ahora es algo completamente distinto'". Visto lo visto, la apuesta le ha salido de lujo.

En Espinof | Actores y actrices que rechazaron grandes papeles

En Espinof | Las mejores películas de 2024