"Me habría convertido en una estrella de cine". David Schwimmer dice que rechazar 'Men in Black' fue una "decisión brutal"

David Schwimmer no se arrepiente de haber rechazado salir en la taquillera franquicia 'Men in Black', pero si advierte que su carrera sería muy diferente si hubiera protagonizado la película de 1997. Durante el podcast 'Origins with Cush Jumbo' de Sony Music, el ex actor de 'Friends' declaró que optó por dirigir su primer largometraje en lugar de unirse al clásico de ciencia ficción.

Una línea alternativa con Ross cazando aliens

Cuando se le preguntó si la película entraba en conflicto con su agenda de producción de 'Friends', Schwimmer respondió:

"No lo rechacé por eso. Fue una decisión brutal. Acababa de terminar el rodaje de 'Mi desconocido amigo', mi primera película, con Gwyneth Paltrow, y había muchas expectativas puestas en ella que no se cumplieron. Fue una especie de bomba, pero las expectativas eran altas y el estudio Miramax quería firmar un contrato de tres películas a un precio fijo, y yo dije que lo haría si conseguía dirigir mi primera película.

Así que, tras meses de negociaciones, finalmente me dijeron que actuaría en tres películas más para ellos, pero que dirigiría a toda mi compañía de teatro en la primera. Había muchos actores desconocidos, pero yo iba a ponerlos en el mapa, básicamente. Iba a permitir que todo el mundo descubriera el talento de esta increíble compañía".

Ese proyecto, sin embargo, es el que se solapó con 'Men in Black'. Y Schwimmer tuvo que tomar una decisión difícil y decisiva para su carrera.

"Encontramos un guión increíble y lo estábamos desarrollando. Empezamos la preproducción. Todos mis mejores amigos del mundo de mi compañía de teatro dejaron sus trabajos para poder estar en esta película durante el verano, que iba a ser un rodaje de seis semanas en Chicago. Estábamos en preproducción, contratamos a todo el equipo, todo en marcha y entonces me ofrecen 'Men in Black'. Era un conflicto directo.

Mi ventana de verano de 'Friends' fue de cuatro meses. Tenía un paréntesis de cuatro meses y 'Men in Black' se iba a rodar exactamente cuando yo iba a dirigir esta película con mi compañía. Y, por supuesto, fue una oportunidad increíble. [...] Sin embargo, mi compañía de teatro y esa relación con toda esa gente probablemente habrían terminado".

En lugar de eso, Schwimmer se aferró a su debut como director, la comedia negra 'Desde que os fuisteis', centrada en una reunión de clase 10 años más tarde. Aunque estaba previsto que Miramax la estrenara en cines en 1997, se estrenó como película para televisión en la ABC en 1998. En cambio, 'Men in Black' fue un éxito que consagró a Will Smith en el cine.

"Tienes que seguir tus instintos. Tienes que seguir a tu corazón. Mira, soy muy consciente de que, 20 años después, quizá más, 'Men in Black' me habría convertido en una estrella de cine. Si nos fijamos en el éxito de esa película y de esa franquicia, mi carrera habría seguido una trayectoria muy diferente".

En Espinof | Las 34 mejores películas de ciencia ficción de la historia

En Espinof | Las mejores películas de 2024