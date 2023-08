Megan Fox se pasa a la poesía con 'Pretty Boys are Poisonous', un libro en el que hablará sobre sus relaciones nocivas con los hombres. "Me duele el cuerpo por cargar con el peso de sus pecados"

A pesar de que hizo sus pinitos como figurante y secundaria en títulos como 'Dos policías rebeldes II', 'Dos hombres y medio' u 'Ocean Avenue', no fue hasta 2007 que Megan Denise Fox dio el salto a la palestra de la mano de Michael Bay en 'Transformers', donde el maestro de la destrucción aprovechó sus dotes como realizador para hipersexualizarla a golpe de cámara y encuadres.

¿Qué es poesía?

Desde entonces, Fox ha ido participando en producciones de lo más variopintas, como los live action de las Tortugas Ninja, 'New Girl' o una 'Jennifer's Body' que sigue siendo su mejor trabajo hasta la fecha. Pero hoy no vamos a hablar de su faceta interpretativa, sino de su salto al mundo de la poesía con 'Prety Boys are Poisonous'.

Así reza la sinopsis oficial del libro, que se publicará en noviembre en territorio estadounidense de la mano del sello Gallery Books:

"Pretty Boys are Poisonous muestra a sus fans su humor retorcido a través de una colección de poesía oscura y desgarradora.A través de más de 80 poemas, Fox relata todas las formas en las que nos moldeamos para adaptarnos a aquellos a quienes amamos, incluso si eso significa perdernos en el proceso".

En un comunicado, Fox ha explicado la razón de ser de su manuscrito, que califica como una suerte de tratamiento para sanar los efectos nocivos de sus relaciones personales con hombres.

"Estos poemas fueron escritos en un intento de extirpar la enfermedad que se había arraigado en mí debido a mi silencio. He pasado toda mi vida guardando los secretos de los hombres, me duele el cuerpo por cargar con el peso de sus pecados. Mi libertad vive en esas páginas, y espero que mis palabras pueden inspirar a que otros recuperen su felicidad y su identidad usando sus voces para iluminar lo que ha sido enterrado, pero no olvidado, en la oscuridad".

El libro de poesía de Megan Fox se publicará también en forma de audiolibro leído por ella misma.

Vía | CNN

