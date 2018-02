Muere a los 59 años Reg E.Cathey, rostro inolvidable de 'House of Cards' y 'The Wire'

El popular intérprete Reg E. Cathey falleció hace algunas horas en su hogar de Nueva York, a los 59 años. Conocido por sus apariciones en 'House of Cards' y 'The Wire', hemos sabido de la triste noticia e viernes gracias a David Simon, creador de esa última serie donde interpretó a Norman Wilson, un astuto asesor político. Aunque no gozó de la popularidad que obtendría más tarde por 'House of Cards', fue el considerado mejor trabajo de su carrera.

Con una larga carrera, Cathey comenzó en 1984, en el film televisivo 'A Doctor´s Story' (1984), en el que tuvo una pequeña participación luego, el actor lograría otros papeles que le permitieron ir creciendo. En 1987 participaría en la serie educativa 'Squeare One TV', y aparecería en películas o series como 'Star Trek: La nueva generación' (Star Trek: The Next Generation, 1987-1994), 'La máscara' (The Mask, 1994) o 'Peligro inminente' (Clear and Present Danger, 1994).

Reg Cathey, 1958-2018. Not only a fine, masterful actor -- but simply one of the most delightful human beings with whom I ever shared some long days on set. On wit alone, he could double any man over and leave him thinking. Reg, your memory is a great blessing. pic.twitter.com/OHEUbAhTg0 — David Simon (@AoDespair) 9 de febrero de 2018

David Simon ha sido prácticamente el primero en despedir al actor a través de redes sociales. Junto a una imagende su personaje en 'The Wire', escribió:

Reg Cathey, 1958-2018. No solo un excepcional y enorme actor, sino también uno de los más exquisitos seres humanos con el que compartí jornadas de grabación. Solo con su ingenio, podía doblegar a cualquiera para dejarlo pensando. Reg, tus recuerdos son una gran bendición.

Cathey le debía el mayor giro de su carrera gracias a los guiones de la miniserie 'The Corner'(2000),de HBO. Simon se convertiría en un gran valor para Cathey, cuando volvió a contar con él para 'The Wire', considerada una de las series más importantes de la televisión moderna. Su último trabajo en 'House of Cards', fue Freddy, el propietario de un establecimiento de carne a la barbacoa, el personaje de mayor popularidad de su carrera, y el que le valió ganar en 2015 un Emmy como Mejor actor de reparto por el que fue candidato también en 2014 y 2016.