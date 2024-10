"Es muy triste que Kurt Cobain nunca llegara a ver el GPS". Helen Mirren desconcierta con sus declaraciones sobre el líder de Nirvana y la tecnología

El 5 de abril de 1994 el líder de Nirvana, Kurt Cobain, se suicidó en su casa de Seattle a los 27 años, dejando tras de sí un gran legado y a su grupo disuelto sin saber muy bien lo que hacer. Su muerte marcó la cultura pop de mediados de los 90 y aún ahora, 30 años después, el público sigue recordándole, lo que subraya la importancia de Nirvana en la historia de la música. De hecho, incluso Helen Mirren ha hablado sobre Cobain ahora... de la manera más extraña que os podáis imaginar.

No encuentra el Nirvana

Según ha declarado la ganadora de un Óscar a The Evening Standard, "siempre digo que es muy triste que Kurt Cobain muriera cuando lo hizo, porque nunca llegó a ver el GPS". Si estás pensando "¿A qué se refiere con el GPS?", la respuesta es... exactamente a lo que estás pensando.

Es la cosa más maravillosa, mi pequeño punto azul caminando por la calle. Me parece completamente mágico e increíble.

Curiosamente, no es la primera vez que habla del cantante de Nirvana en estos términos. Hace una década le dijo a Oprah Winfrey "O mueres joven o te haces viejo. No hay más. No quería morir joven. Mira a Kurt Cobain, ¡ni siquiera vio un ordenador!". ¡Es más! Un año después de esa entrevista afirmó "Estaba pensando en Kurt Cobain el otro día: murió sin conocer Internet, y me parece increíble". Y así, la saga de Helen Mirren obsesionada por el rey del grunge continúa...

