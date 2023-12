"Ningún director quería trabajar conmigo". Natalie Portman cree que Star Wars casi destroza su carrera pero insiste en que quiere volver a dar vida a Padmé Amidala

El universo de Star Wars sigue gozando de buena salud, ya que Disney va a seguir explorándolo sin parar. Hace bien poco nos llevábamos la sorpresa del regreso de Daisy Ridley como Rey para una nueva película de la saga y ahora ha sido Natalie Portman quien ha insistido una vez más en que dispuesta a retomar el personaje de Padmé Amidala que interpretó en la trilogía precuela dirigida por George Lucas.

La sorpresa es mayúscula porque Portman llegó a decir en 2014 que "todo el mundo pensaba que era una actriz horrible. Estuve en la película más taquillera de la década y ningún director quería trabajar conmigo". Se ve que el tiempo todo lo cura y quizá ver lo contento que ha quedado Ewan McGregor con su vuelta como Obi-Wan Kenobi haya tenido mucho que ver en ello.

"Estoy abierta a ello"

Portman ha afirmado ahora en su visita al programa 'Watch What Happens Live' que "nadie me ha preguntado" sobre un posible regreso y que "estoy abierta a ello". Obviamente, también hay que tener en cuenta que Amidala fallecía con el corazón roto al final de 'La venganza de los Sith', algo que también complica mucho que Disney pueda recuperar a su personaje...

La actriz también comentó lo siguiente sobre el hecho de por qué la trilogía de Star Wars fue algo especial en su carrera:

Fue la primera vez que trabajé digitalmente. Creo que nadie rodaba así entonces. Era la primera vez que trabajaba con una pantalla verde. Era un nuevo conjunto de habilidades que aprender y un nuevo mundo en el que entrar.

A Portman la veremos en breve en 'Secretos de un escándalo', película que Netflix ha estrenado en Estados Unidos pero que en España no podremos ver hasta el próximo 23 de febrero, fecha elegida por Diamond Films para su lanzamiento en los cines españoles.

