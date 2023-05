"Nadie me ha pedido que vuelva". Natalie Portman sorprende a los fans de 'Star Wars' queriendo repetir su papel de Padmé Amidala

'Star Wars', cada vez más, está acostumbrándose a traer a sus personajes clásicos de vuelta sin importar el tiempo que haya pasado. Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, Han Solo, Boba Fett y hasta el Luke Skywalker joven han hecho apariciones aquí y allá a lo largo de un universo en constante expansión. Sin embargo, hay uno al que llevamos casi veinte años sin ver el pelo (o el sombrero estrafalario): Padmé Amidala.

Un retorno galáctico

Ahora es la propia Natalie Portman la que ha hablado sobre el posible retorno de la Reina de Naboo cuando, respondiendo a los fans en GQ, tuvo que enfrentarse a la pregunta "¿Volverá Padme a Star Wars?". La respuesta, tan triste como extrañamente esperanzadora: "No tengo ninguna información sobre esto. Nadie me ha pedido que vuelva, pero estoy abierta a ello".

Cabe recordar que, durante el rodaje de 'Thor: Love and Thunder', Taika Waititi, que ya estaba escribiendo el guion de su futura 'Star Wars', le preguntó qué le parecería hacer un personaje en la saga, a lo que ella le respondió "Ya lo hice". Ese mismo día, Waititi estuvo lamentándose de su error entre bambalinas. Por cierto, el director sigue montando su película para estrenarla a largo plazo. A saber qué sale de ahí.

Amidala ha tenido una vida sin Natalie Portman, de todas maneras: tuvo una importancia pivotal en 'The Clone Wars' y 'Forces of Destiny', además de aparecer en videojuegos, libros y cómics variados dando más personalidad al personaje. Parece que no hay ninguna necesidad de volver a traer a Natalie Portman, sobre todo ahora que, veinte años después, luce muy diferente a como lo hacía en 'La venganza de los Sith', pero los planes de Disney son siempre inescrutables.

