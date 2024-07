"No estaba intentando ser una gilipollas". Katherine Heigl desmonta uno de los peores rumores de su época en 'Anatomía de Grey'

Por mucho que Katherine Heigl quiera que hablemos de su trabajo en 'Suits' o 'El baile de las luciérnagas', lo cierto es que será siempre la doctora Izzy Stevens de 'Anatomía de Grey', que formó parte del grupo principal desde la temporada 1 hasta el episodio 12 de la temporada 6, donde se marchó después de romper con Álex. La actriz no ha tenido mucha suerte a posteriori, pero quiere dejar algo claro sobre aquella época.

Anatomía de Heigl

Y es que hace 16 años hubo una polémica en la que se decía que la actriz había rechazado una nominación al Emmy en pleno apogeo de la serie. Y ahora, en el podcast 'Let's be clear', de Shannen Doherty, ha querido aclararlo después de que la presentadora le dijera "No conozco a nadie que haya rechazado una nominación al Emmy excepto tú": "Bueno, no lo hice, y todo el mundo sigue diciendo eso. No la rechacé".

Tienes que enviarlo tú misma. Tienes que enviar tu trabajo, y entonces ellos deliberan y deciden si te quieren dar una nominación. Simplemente no mandé mi trabajo ese año.

Y es cierto. El problema es que allá por 2008 afirmó en un comunicado que no sentía que el material de esa temporada fuera digno de los Emmy y quería mantener la integridad de la academia, por lo que quitaba su nombre de la competición. Ahora lo ve de otra manera: "Tendría que haberme callado, debería haber dicho 'Ay, me olvidé', porque creó una vorágine innecesaria. Estaba intentando hacer un comentario sarcástico sobre mi material ese año, pero también es verdad que no lo sentía como propio. No creí que tuviera nada que mereciera incluso la consideración para una nominación. No estaba orgullosa de mi trabajo", ha afirmado.

Nunca tendría la valentía o la arrogancia para rechazar una nominación. La aceptaría si me llegara. No me importaría. Pero sabía que no había nada mío que realmente lo mereciera ese año, y estaba tratando de ser honorable, supongo. Intentaba tener algo de integridad. No estaba intentando ser una gilipollas.

