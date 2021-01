"No me interesan esas horribles escenas de sexo". Keira Knightley no volverá a rodar desnuda si el director de la película es un hombre

HOY SE HABLA DE Suscríbete a Espinof Recibe un email al día con nuestros artículos: Suscribir Twitter

Facebook

Youtube

Instagram

RSS

Flipboard Mikel Zorrilla @freddyvoorhees Keira Knightley no había tenido problemas hasta ahora en desnudarse en varias de sus películas, pero la actriz ha desvelado que se niega en el podcast 'Chanel Connects' que ha decidido negarse a rodar escenas así siempre que el director de la cinta en cuestión sea un hombre. De hecho, Knightley ha concretado que decidió incluir en sus contratos una cláusula para no tener que desnudarse desde que fuese madre por primera vez en 2015, concretando que no es una prohibición absoluta y que se debe "en parte a la vanidad y también a la mirada masculina", explayándose al respecto así: En Espinof Las 17 mejores películas con escenas de sexo real que no son películas porno Hay ocasiones en las que veo "Sí, veo totalmente que esta escena de sexo sería muy buena para la película y básicamente necesitáis a alguien que esté muy buena", por lo que podéis usar a otra persona. Porque soy muy vanidosa, y este cuerpo ha tenido dos hijos, así que prefiero no estar de pie desnuda en frente de un grupo de hombres. La actriz también aclara que no tiene ningún interés en participar en "esas horribles escenas de sexo en los que estás engrasado y todos gruñen". Además, destaca que si la película trata temas sobre la experiencia femenina y que el desnudo enriqueciera la historia, solamente está interesada en hacerlo con una directora: Si es sobre la maternidad, sobre cómo de extraordinario es tu cuerpo, sobre cómo de repente mirar el cuerpo que tienes para verlo de una forma completamente diferente y cómo ha cambiado de formas inimaginables antes de ser madre, entonces sí, me encantaría explorarlo con una mujer que lo entendiese, pero me siento muy incómoda intentando mostrar la mirada masculina. Curiosamente, Knightley también se refirió a la escena íntima que rodó con James McAvoy en 'Expiación' como "la mejor escena de sexo que he hecho nunca", y recordemos que en esa ocasión estuvo dirigida por Joe Wright. Compartir Facebook

Twitter

Flipboard

E-mail