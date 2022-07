"No quería interpretar a un personaje así". Taron Egerton explica por qué rechazó ser Cíclope en las precuelas de X-Men

Taron Egerton ha acaparado titulares últimamente por la posibilidad de que sea el actor elegido para dar vida a Lobezno en la nueva iteración de los X-Men que prepara Marvel. Eso sí, el protagonista de 'Kingsman: Servicio secreto' estuvo a punto de ser Cíclope en las precuelas de la saga original estrenadas por Fox y ahora ha explicado por qué rechazó esa posibilidad.

"Los ojos son las ventanas del alma"

Durando su paso por un nuevo programa de Sway In The Morning, Egerton habló de diversos temas, pero lo más llamativo fue cuando se pronunció por primera vez sobre el rumor de que estuvo a punto de fichar para ser Cíclope en 'X-Men: Apocalipsis'. No tuvo problemas en admitir que llegó a hablar en serio al respecto, pero también el motivo principal por el que nunca estuvo interesado:

No me importa decir: eso fue algo real, fue una conversación real. Nunca he dicho esto, en realidad. Para ser honesto, la razón por la que esa conversación nunca fue más allá es porque no quería interpretar a un personaje para una serie potencial de películas en las que no se vieran mis ojos. Para mí, sentí instintivamente, creativamente, que los ojos son las ventanas del alma. Era un reto que no me parecía intrigante. No es que me lo ofrecieran nunca, pero hubo una conversación, una verdadera conversación, que nunca fue más allá.

El papel acabó finalmente en manos de Tye Sheridan, quien volvería a interpretarlo en 'X-Men: Fénix oscura', última entrega de la saga antes de que Disney decidiera aparcarla en beneficio de un inevitable reboot. Sheridan no lo hizo mal, pero su versión del personaje tampoco fue especialmente memorable.

Por mi parte, no me cabe duda de que Egerton habría sido capaz de ofrecer una versión interesante de Cíclope, pero también sospecho que eso habría limitado sus posibilidades de interpretar a otro superhéroe de Marvel. Y es que le pega mucho más ser Lobezno que Cíclope, la verdad...