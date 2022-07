"Estoy emocionado y a la vez intimidado". Taron Egerton quiere unirse al Universo Marvel para dar vida a uno los superhéroes más codiciados y ya se ha reunido con Kevin Feige

Más nombres se suman a la lista de actores interesados en interpretar a algún mítico superhéroe de la factoría Marvel. El último en subirse al carro es Taron Egerton ('Rocketman'), que afirma estar en conversaciones para interpretar a uno de los X-Men.

El actor Taron Egerton confirmó en una entrevista reciente que se ha reunido con Marvel Studios y Kevin Feige para discutir su posible rol en la franquicia 'X-Men'. Dicho papel sería el de Lobezno, tomando el relevo de Hugh Jackman en el personaje:

No creo que esté mal decir esto. Estaría emocionado pero a la vez intimidado, ya que Hugh está tan asociado al papel que me pregunto si sería muy difícil que otra persona lo haga. Pero con suerte, si al final sucede, me darán una oportunidad.