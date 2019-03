La nueva adaptación de Masters del Universo ya ha elegido a su He-Man

La esperada nueva adaptación en imagen real de los míticos Masters del Universo podría tener a su héroe protagonista. El mítico He-Man podría tener las facciones de un actor desconocido para buena parte del público menor de 17 años.

Él tiene el poder

Según últimas informaciones, Noah Centineo sería el elegido por Sony y Mattel Films para encabezar el reparto de la nueva adaptación en imagen real basada en la querida línea de juguetes que generaría una exitosa serie de animación (1983-85) y la no menos mítica (por las razones equivocadas) película de la Cannon de 1987.

El héroe de los Masters del Universo es He-Man, la última esperanza de una tierra mágica llamada Eternia. Dolph Lundgren protagonizó la película interpretando al rubio héroe, mientras que Frank Langella interpretó al villano Skeletor.

Según las fuentes, en Sony estaban muy interesado en mantener al actor en la compañía después de su trabajo en la nueva versión de 'Los Ángeles de Charlie' y están tratando de convencerlo para el reboot de 'Masters of the Universe'.

El novio favorito de internet viene de un 2018 que lo vio explotar al estrellato gracias a 'A todos los chicos de los que me enamoré', la entrañable comedia romántico de Susan Johnson que reventó Netflix. Con la secuela de la comedia romántica confirmada y a la espera de la firma para ser He-Man, Centineo se encuentra con dos potenciales éxitos mundiales y la posibilidad de convertirse en the next big thing. Veremos.