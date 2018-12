Netflix confirma 'A todos los chicos de los que me enamoré 2', la secuela de uno de sus mayores éxitos de 2018

Netflix anunció hace apenas unos días que 'A todos los chicos de los que me enamoré' había sido una de sus películas originales más revisionadas de 2018. Además, entre ella y 'Mi primer beso' sumaban la friolera de 80 millones de reproducciones, por lo que no cuesta entender que la plataforma llevase ya un tiempo intentando sacar adelante una secuela que no se ha confirmado hasta hace apenas unas horas.

Ha sido Jenny Han, autora del libro original que adapta 'A todos los chicos de los que me enamoré' la que ha anunciado la secuela, que se basará en la segunda entrega de su trilogía literaria, a través de su cuenta de twitter. La propia Netflix apenas ha tardado unos minutos en hacer lo mismo, aclarando que volverá a estar protagonizada por Lana Condor y Noah Centineo, aunque a ambos ya podemos verle en el vídeo que ha acompañado al anuncio:

La segunda novela gira alrededor de la amistad por carta que establece Lara Jean (Condor) con John Ambrose McClaren, el destinatario de otra de las cinco cartas de amor que escribió a los chicos de los que se había enamorado y que se enviaron accidentalmente en la primera entrega. El personaje ya aparece brevemente al final de 'A todos los chicos de los que me enamoré', pero el vídeo lanzado para anunciar la secuela da a entender que se va a fichar a otro actor para el personaje.

Por ahora se desconoce cuándo podremos ver 'A todos los chicos de los que me enamoré 2', pues Sofia Alvarez, guionista de la primera entrega, está escribiendo actualmente el libreto. Todavía no tienen director, pero Susan Johnson, realizadora de la primera entrega, ya dio a entender hace unos semanas que la secuela estaba en marcha, por lo que imagino que Netflix volverá a contar con ella.