"Es la película más estúpida de la historia". 39 años después, Johnny Depp todavía se arrepiente de la primera película que protagonizó

Johnny Depp visita esta noche 'El hormiguero' para promocionar el estreno de 'Modi, three days on the wing of madness', su nuevo trabajo como director. Ya veremos si ayuda a relanzar su carrera tras todos los problemas legales con Amber Heard, pero lo que sí parece claro es que sus años de mayor esplendor hace tiempo que quedaron atrás. Y también sus inicios, donde se encuentra una película que todavía avergüenza al protagonista de la saga 'Piratas del Caribe'.

Su segunda película

Hay que remontarse a 1985 para encontrar el estreno de 'Punto de recreo', el segundo largometraje de su carrera -el primero fue la mítica 'Pesadilla en Elm Street'- y el primero en el que asumía el protagonismo, aunque compartiéndolo con Rob Morrow, quien años después se convertiría en el mítico Joel Fleischman para la televisiva 'Doctor en Alaska'.

'Punto de recreo' cuenta la historia de Ben (Morrow) y Jack (Depp), dos jóvenes que van a pasar las vacaciones de su vida en Private Resort, un lujoso hotel situado en Miami. Una vez allí se centrarán en llevar a cabo su afición favorita, ligar con chicas, pero el destino les depara mucho más que eso.

Dirigida por George Bowers, fue un enorme fracaso comercial y hoy casi nadie se acuerda de ella. Sin embargo, 'Punto de recreo' sigue siendo una espinita clavada para Depp, quien en su momento afirmó lo siguiente al Lexington Herald-Leader:

Llevaba seis meses en Los Ángeles e hice 'Punto de recreo', posiblemente la película más estúpida de la historia.

Parece evidente que Depp no guarda buen recuerdo 'Punto de recreo', pero está claro que todos los actores tienen algún lunar oscuro en su filmografía. Por ejemplo, Jim Carrey tiene claro cuál es el mayor de su carrera, mientras que Leonardo DiCaprio que cierta película de ciencia ficción es el mayor error de su carrera.

En Espinof | Qué ver: 3 películas en streaming recomendadas del Johnny Depp más joven demostrando su talento

En Espinof | Las 8 mejores películas de 2024 en Amazon Prime Video