Qué ver: 3 películas en streaming recomendadas del Johnny Depp más joven demostrando su talento

Es difícil de recordar, por el dominio que tuvo en plena madurez y también en décadas posteriores, pero Johnny Depp tuvo su propia fama de joven estrella prometedora. Una fama que muchos asocian a los juguetes rotos, pero que el actor supo sobreponerse con varios roles icónicos.

Con todo, en sus años mozos ya demostraba carisma y talento. No sólo en la sensación televisiva de 'Nuevos policías', sino con algunos roles en películas de gran calibre. Incluso aunque no fuera el protagonista, ya conseguía hacerse notar. Estas tres películas, disponibles en streaming, son grandes hallazgos, no sólo muestras de una gran promesa.

'Pesadilla en Elm Street' ('A Nightmare on Elm Street' 1984)

Director: Wes Craven. Reparto: Heather Langenkamp, Robert Englund, Johnny Depp, John Saxon, Lin Shaye.

Difícil tener un debut cinematográfico mejor que tener un papel relevante en una de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos. Aunque la función la dominen Robert Englund como Freddy Krueger y Heather Langenkamp, a Depp le toca uno de los roles más prominentes del grupo de jóvenes atormentados por el monstruo y también una de las muertes mejor hechas de toda la película.

Todo el casting es buen ejemplo de lo bien que ha envejecido esta joya de Wes Craven, que dio inicio a una saga muy memorable con no pocas películas a la altura de ésta -alguna incluso mejor, pero ya hablaremos de eso otro día-. Una afilada y violenta pieza de terror sobrenatural que todavía mantiene la magia que tuvo en su momento.

'Platoon' (1986)

Director: Oliver Stone. Reparto: Charlie Sheen, Tom Berenger, Willem Dafoe, Kevin Dillon, Forest Whitaker, Johnny Depp.

Incluso aunque vayas a tener un rol menor, es difícil decir que no a una gran producción bélica, especialmente de una guerra como la de Vietnam. Existe la posibilidad de que caigas en una obra tan icónica sobre el conflicto como 'Platoon', la pieza fundamental de la carrera de Oliver Stone que fue toda una sensación y fue considerara la obra más completa al respecto.

Depp fue uno de los varios rostros jóvenes que aparecieron en la ambiciosa pieza de Stone, incluyendo a los más prominentes Charlie Sheen, Willem Dafoe o Kevin Dillon. En principio Johnny iba a tener un rol aún más importante, aunque fue uno de los numerosos cortes que el director tuvo que hacer para no hacer completamente inabarcable su película. Con todo, funciona como parte de esta pieza coral.

'Cry Baby (El lágrima)' ('Cry-Baby', 1990)

Director: John Waters. Reparto: Johnny Depp, Traci Lords, Willem Dafoe, Amy Locane, Susan Tyrrell, Iggy Pop.

Donde sí que no tiene un rol secundario es en la alucinante pieza de John Waters, 'Cry Baby (El lágrima)'. Una fabulosa torsión del cine musical y del cine de instituto de los años cincuenta, donde el singular autor hace casi su propia 'Grease'. Lo cuál implica más surrealismo y apariciones de iconos drag y alguna ex-actriz porno.

Con una sátira muy afilada, pero también un carisma vertiginoso, la película es todo un triunfo del cine independiente del cambio de década. Y Johnny Depp está absolutamente sensacional en un rol que lo pide todo de él, y lo termina ofreciendo. Debería estar de cabeza entre los cinco mejores trabajos de toda su carrera, por encima de actuaciones en modo piloto automático que han recibido devoción.

