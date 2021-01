"Es una película para adultos". Russell Crowe responde a una crítica que recomienda ver 'Master and Commander' para curar el insomnio

Russell Crowe ha vuelto a estar recientemente de actualidad por el estreno de 'Salvaje', una entretenida película en la que bordaba el papel de psicópata peligroso. Eso no quita para que su popularidad esté muy por debajo de la que tuvo hace unos años, época en la que estrenó 'Master and Commander: Al otro lado del mundo', título que ahora ha defendido tras ser recomendada por un usuario de twitter para luchar contra el insomnio.

Todo comenzó con un tuit publicado por Ian McNabb que recordaba que mucha gente estaba teniendo problemas para dormir durante la pandemia, lo que le ha llevado a recomendar la película de Peter Weir porque "nunca he pasado de los diez primeros minutos", incluyendo una mención al actor, a quien llegaba a dar las gracias por ello. Crowe no se ha tomado muy bien el comentario de McNabb y ha respondido lo siguiente:

Ese es el problema con los chavales estos días. No se concentran. La película de Peter Weir es brillante. Una historia épica, rigurosa y detallista, sobre la fidelidad al Imperio sin importar el coste. Con una fotografía increíble de Russell Boyd y una banda sonora majestuosa. Definitivamente una película para adultos.

Personalmente, he de reconocer que no conecté con 'Master and Commander: Al otro lado del mundo' cuando la vi en cines y quizá debería darle una segunda oportunidad por la multitud de comentarios positivos que obtuvo, pero el problema aquí está en las formas de expresarse más que en la opinión en sí, ¿qué necesidad tenía además de mencionar al propio actor?

Por su parte, Crowe ya demostró varias veces en el pasado que tenía problemas para controlar su temperamento, algo que 'South Park' parodió en un divertidísimo episodio de su sexta temporada. Aquí habrá quien lo vea como que está poniendo a un espectador impertinente en su sitio, pero seguro que incita a otros a meterse con más películas suyas a ver si también les contesta...