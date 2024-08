"Pillé un buen cheque". Michael Keaton confiesa frotándose las manos que la cancelación de 'Batgirl' no le importó lo más mínimo

Puede que uno de los hechos más chocantes que nos ha dejado la industria cinematográfica durante los últimos años fue la cancelación fulminante del estreno de 'Batgirl' tras la finalización de su rodaje, cuando ya se encontraba en fase de post-producción y, lo que es más importante, después de que Warner Bros. hubiese desembolsado la friolera de 90 millones a modo de presupuesto; todo ello para beneficiarse de un incentivo tributario.

La pela es la pela

Está claro que la inmensa mayoría de los implicados en la película de DC no digirieron la noticia con facilidad, y si no digo todos es porque Michael Keaton, que interpretó a Batman, ha confesado durante una entrevista en GQ que no le importó lo más mínimo. Así lo verbalizó mientas, según el autor del artículo, "se frotaba los dedos en el gesto universal [que hace alusión al dinero]".

"No, no me importó de ninguna de las maneras. Fue grande, divertido y pillé un buen cheque".

Eso sí, que nadie piense que Keaton es un ser vil e insensible. Si algo le afectó del caso 'Bartgirl', fue cómo hizo sentir a sus directores Bilall Fallah y Adil el Ardi, quienes parecen haber encontrado su sitio en Hollywood lejos de los superhéroes tras tomar el testigo de Michael Bay en la saga 'Dos policías rebeldes'.

"Me gustan esos chicos, son buenos tíos. Les apoyo, quiero que tengan éxito, y creo que se sintieron muy mal, y eso me hizo sentir mal a mí. ¿Yo? Estoy bien".

Entre esto y el batacazo que se pegó en taquilla la 'Flash' de Andy Muschietti, parece que el regreso del Hombre murciélago de Michael Keaton tres décadas después de su última aparición en la gran pantalla en la 'Batman Vuelve' de Tim Burton estuvo gafada desde el primer momento.

