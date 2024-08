"Lo primero que dicen es ¿Cuánto dura?". Winona Ryder, frustrada con las nuevas generaciones y su falta de curiosidad por el cine

Cuando Winona Ryder empezó en el cine, a mediados de los 80, el cine era casi religión más que entretenimiento. Sin embargo, ella misma ha ido viendo, a lo largo de su carrera, cómo poco a poco el poder del medio se ha ido apagando para dejar paso a otros como los videojuegos o el streaming. Ahora, hay millones de chavales que jamás han pisado una sala de cine y pretenden seguir sin hacerlo. Y claro, la actriz se ha frustrado. No eres la única, si te sirve de consuelo, Winona.

Why, Nona?

En una entrevista con Los Angeles Times, Ryder ha dejado clara su frustración cuando ve a sus compañeros de reparto jóvenes en 'Stranger Things' no tener la más mínima curiosidad por el medio. "No quiero sonar tan desesperanzada. Hay unos pocos que simplemente no están interesados en las películas. De hecho, lo primero que dicen es '¿Cuánto dura?'". En Esquire ha ampliado esta percepción del mundo.

Creo que las redes sociales lo han cambiado todo, y sé que sueno vieja. Soy muy consciente de eso. Y una parte de mí piensa "Dios, ¿soy como el vodevil llegados a este punto?". Como [poniendo voz de vieja] "¡Eh, niños, bajad la música!". Pero creo que la historia del cine, la historia de la fotografía, es muy rica, y hay mucho ahí. No significa que tengamos que ir marcha atrás, pero deseo y espero que las generaciones más jóvenes lo estudien.

Es posible que se refiera a Millie Bobby Brown, que ya ha declarado que no ve películas porque "no puedo sentarme y mirar a la pantalla tanto tiempo". De hecho, afirmó que incluso le costaba ver sus propias películas. ¿De qué hablarán en el set de rodaje ella y Winona?

