"Es el punto más bajo de mi carrera". Kevin Bacon reconoce que esta película es su mayor error (y que le engañaron para hacerla)

Kevin Bacon celebra hoy su 65 cumpleaños sin que la posibilidad de retirarse sea una posibilidad real en un futuro cercano. El veterano intérprete debutó en 1978 con un pequeño papel en la mítica comedia 'Desmadre a la americana', empezó a hacerse notar entre el público con 'Viernes 13' y todo cambió para siempre con el estreno de la exitosa 'Footloose' en 1984. Su carrera pasó luego por una temporada complicada en la que protagonizó una película de la que se avergüenza.

"No quedé contento con ella"

La película en cuestión es 'Quicksilver, la pista rápida del éxito' y fue muy promocionada antes de su llegada a los cines, pero a la hora de la verdad fue un desastre en taquilla y el propio Bacon ha llegado a decir de ella que "es el punto más bajo de mi carrera". De hecho, durante la campaña promocional de 'Algunos hombres buenos' no tuvo problemas en sincerarse sobre lo poco satisfecho que había quedado con ella:

No quedé contento con ella porque no era una buena película. Fue un error. El concepto venía a ser 'Footloose' en una bicicleta, pero me la vendieron de otra forma y acabó siendo una película diferente a la que quería hacer. Ahí descubrí por primera vez lo que era darse un batacazo en taquilla.

He de confesar que no había visto 'Quicksilver, la pista rápida del éxito' hasta hace poco y que entiendo perfectamente que hasta Bacon reniegue de ella, ya que no hay nada en esa película que merezca ser destacado positivamente, ni siquiera la interpretación de su protagonista. Ya no es solo que sea ridícula en varios momentos, es que además se hace pesada y la forma de llevar la historia llega a resultar desesperante.

Bacon encadenó después varios títulos que le llevaron a replantearse seriamente su carrera y a empezar a aceptar más papeles secundarios. Eso sí, en 1990 tuvo tiempo para participar en 'Temblores', una estupenda película de ciencia ficción que se vio muy beneficiada por su presencia. Desde entonces ha alternativo éxitos con decepciones, pero en su haber hay títulos inolvidables como 'Homicido en primer grado', 'Sleepers', 'Juegos salvajes', 'El hombre sin sombra' o 'Crazy, Stupid, Love', sin olvidarnos tampoco de su tronchante papel en 'Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas'.

