Por qué Sean Connery rechazó salir en 'Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal' y cuál fue su opinión sobre la muy criticada cuarta película de la saga

El estreno de 'Indiana Jones 5' no tendrá lugar hasta el año que viene, pero la saga protagonizada por Harrison Ford es muy querida por el público. Bueno, al menos lo son las tres primeras entregas, porque no puede decirse lo mismo de 'Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal', cuarta entrega que esta noche recupera laSexta y en la que Sean Connery estuvo a punto de participar.

Los motivos de Connery

El protagonista de 'Robin y Marian' llevaba varios años retirado cuando Spielberg llamó a su puerta para ver si quería volver a interpretar al padre de Indiana Jones, papel que ya había asumido en la genial 'Indiana Jones y la Última Cruzada'. Lo cierto es que acabó bastante desencantado del cine, en especial tras la pésima experiencia que supuso 'La liga de los hombres extraordinarios', pero él mismo llegó a confesar que esta era la película que podría haberle sacado de su retiro.

Sin embargo, no fue el caso, y bastante antes de su estreno se hizo oficial que no iba a participar. Entonces el actor señaló que "la jubilación es demasiado divertida" para zanjar el asunto, pero un tiempo después dejó claro el verdadero motivo por el que no quiso hacerla:

Hablé con Spielberg, pero no funcionó. No era un papel tan generoso, por el que mereciera la pena volver a ponerse en marcha. Además, habían llevado la historia en una línea diferente, así que el padre de Indy no era tan importante. Yo había sugerido que lo mataran en la película, eso lo habría resuelto mejor.

Finalmente, 'Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal' dio a entender que el personaje de Henry Jones había muerto, por lo que puede decirse que siguieron el consejo del mítico actor. Cuestión aparte fue el recibimiento que tuvo, pues muchos estuvieron diciendo durante años que la saga seguía siendo una trilogía, poco menos que negándose a aceptar su existencia. No fue el caso de Connery, quien no tuvo problemas en dar su opinión sobre la película dando una de cal y una de arena, pues la calificó como "bastante buena y bastante larga".​

