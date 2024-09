"Quería que se acabara de una puta vez". Colin Farrell no tiene nada claro que quiera volver en una temporada 2 de 'El Pingüino' tras la experiencia rodando la serie de HBO

Si habéis leído la reseña de nuestro compañero Albertini, habréis visto que 'El Pingüino' es una de las grandes series de la temporada y un fantástico complemento a la magnífica 'The Batman' de Matt Reeves —yo sólo he visto el primer capítulo y ya os digo que apunta maneras—. Sabiendo esto, la única pregunta que queda en el aire es la de siempre en estos casos: ¿Habrá segunda temporada?

Hacer una temporada 2 no le importa un colín

La respuesta, a día de hoy, no está nada clara, y no es porque la gente de HBO se haya pronunciado al respecto o haya sugerido recelo a continuar en ningún momento. Simple y llanamente, y tal y como ha quedado recogido en una entrevista con Total Film, el motivo para dudar del regreso del villano es que Colin Farrel no tiene todas consigo, y duda de que quiera "ponerse ese puto traje y esa puta cabeza otra vez".

El intérprete, que dio vida al criminal Oswald Cobblepot en la cinta del Hombre murciélago de Robert Pattinson, y que ha hecho doblete como el villano gothamita en la serie de Lauren LeFranc, ha explicado cómo la experiencia en el set pasó de lo emocionante a lo enervante progresivamente.

“No me malinterpretes, me encantó, pero me afectó un poco. Al final, me quejaba y lloriqueaba a cualquiera que me escuchara, diciendo que quería que se acabara de una puta vez. Intenté recordarles que tenía una 'gratitud gruñona'. Todavía estaba agradecido y me sentía honrado: crecí viendo a Burgess Meredith [quien interpretó el papel del villano en la serie de televisión de los años 60], y luego Danny DeVito [en la película de Tim Burton de 1992 Batman Returns] fue mi Pingüino, así que formar parte de la historia de ese personaje realmente me hacía sentir privilegiado”.

Farrell, desde luego, no reniega de su paso por 'El Pingüino' y está muy agradecido por la oportunidad, pero si le preguntan a día de hoy por embarcarse en una segunda temporada, deja claro cristalino que necesita un descanso.

“No es que no supiera quién era, ni que estuviera saliendo a quemar coches ni nada, pero... si coges lo que creó Matt Reeves, y luego lo que hizo Lauren [LeFranc, showrunner] y lo que hizo Mike [Marino, diseñador de prótesis y maquillaje] y lo juntas, fue una experiencia muy poderosa.

Lauren dijo: 'Mira, si pudiera encontrar una forma que tuviera sentido [hacer una segunda temporada], ¿lo hablarías?’ Y yo respondí: ‘Absolutamente’. Y tal vez, en un año, lo haría. Pero cuando terminé, estaba como: ‘No quiero volver a ponerme ese puto traje y esa puta cabeza nunca más’”.

Por lo pronto, 'El Pingüino' se estrena el próximo 20 de septiembre en HBO Max.

