"Quiero ser el Tom Hanks de las películas de acción". Gerard Butler nos recuerda que 'Night Has Fallen' sigue viva y reivindica el poder escapista del cine

Como siempre que hablo de su trabajo, hoy me veo en la obligación de recordar que es harto complicado que Antoine Fuqua falle el tiro con una de sus producciones. Por eso, cuando se estrenó 'Objetivo: La Casa Blanca' en un ya lejano 2013, era de esperar que su apuesta de actioner desenfadado con espíritu añejo, sin llegar a deslumbrar, ofreciese uno de los espectáculos desmadrados más apetecibles de su año.

Lo que fue mucho más complicado de pronosticar es que la ensalada de tiros protagonizada por Gerard Butler terminaría convirtiéndose en una de las franquicias cinematográficas más rentables de la última década gracias a dos secuelas que, haciendo honor a la verdad, no llegaron tan siquiera a igualar el nivel del filme original.

Escapismo del bueno

Pero el comprensible bajón de calidad —que no de diversión, todo sea dicho— de 'Objetivo: Londres' y 'Objetivo: Washington D.C.' no está reñido con que hace un par de años celebrásemos el anuncio de que una cuarta entrega de la saga 'Objetivo' —'Has Fallen' para los angloparlantes— estuviese en marcha bajo el título de 'Night Has Fallen' y con Butler de nuevo al frente del show.

Dede entonces, no ha trascendido más información sobre el proyecto, pero durante una entrevista con el medio ComicBook.com, el actor escocés ha dejado caer que el largometraje sigue vivo, que tienen una idea entre manos bastante jugosa y que aspira a convertirse, nada menos, que en una suerte de Tom Hanks del cine de acción.

"Tenemos un guión, pero no he estado trabajando en ello por el momento. Tenemos una idea muy divertida, sólo necesita ser desarrollada. Hacer acción ha sido divertido últimamente. Diría que quiero ser una especie de Tom Hanks del cine de acción. Déjame tomar un descanso de Mike Banning, que tiene literalmente siete u ocho secuencias de acción en cada película, peleas a golpes, y reivindicar a los personajes que son reales, que tienen que sacar algo extraordinario de ellos con lo que el público pueda identificarse, porque eso es lo que necesitamos ahora mismo".

Además, Butler ha reivindicado el cariz escapista de este tipo de cintas, tan necesario en un mundo cuya realidad es cada vez más asfixiante.

"En cierto modo, necesitamos héroes reales. La vida es dura, es una especie de escape y creo que ir a ver películas como esta y meterte en medio de esas situaciones infernales y desafiantes, y después poder salir de nuevo sacando algunas ideas o alguna inspiración de ellas divirtiéndote un montón, es guay. Es genial hacer esas películas que son una vía de escape".

Por el momento habrá que tener paciencia mientras esperamos a una 'Night Has Fallen' que aún no cuenta con fechas de inicio de producción ni, mucho menos, de estreno.