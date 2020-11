'Night Has Fallen': Gerad Butler volverá a ser Mike Banning en la cuarta entrega de la saga 'Objetivo'

La saga cinematográfica "Has Fallen", que es conocida en España como 'Objetivo', y empezó con 'Objetivo: La Casa Blanca' (Olympus has Fallen, 2013), es una de las más rentables franquicias de acción actuales. Según variety, Gerard Butler volverá a meterse en la piel del agente Mike Banning, en 'Night Has Fallen', la nueva secuela que, después de La Casa Blanca, Londres o la ciudad de Washington mantiene su ubicación incógnita.

¿Qué ha caído esta vez?

Butler se ha enfrentado a terroristas, espías y extorsionadores en 'Objetivo: La Casa Blanca' (2013), luego en 'Objetivo: Londres' (2016) y en la más reciente 'Objetivo: Washington D.C.' (Angel Has Fallen, 2019) y ha ayudado a conseguir que la franquicia haya recaudado en la taquilla mundial más de 520 millones de dólares.

En la última de las aventuras de Banning 'Objetivo: Washington D.C.', el protagonista era acusado de traición, al estilo de todas las grandes franquicias de este tipo ('Misión Imposible 5', 'Spectre') cuando el presidente Allan Trumbull (Morgan Freeman) era atacado por drones en Williamsburg y todos los agentes morían menos él, lo que le convierte en sospechoso. Tras salvar el día, Trumbull le ascendía al puesto de director del Servicio secreto,por lo que en la nueva entrega, la protección del presidente estará supervisada por él.

Aunque no se sabe nada de 'Night Has Fallen' (con lo que sabemos, podría pasar la entrega en una oficina, arreglando el papeleo de los guardaespaldas del Presidente), si que se sabe que tendrá ambientación europea y contará con un guion de Robert Kamen y la dirección de Ric Roman Waugh, responsable de la anterior entrega. Esta cuarta parte se rodará en Bulgaria y probablemente se espera a Nick Nolte y Piper Perabo como Clay y Leah Banning, padre y mujer de Mike, respectivamente.