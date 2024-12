Ralph Fiennes cede el testigo de Voldemort a Cillian Murphy y opina que verle como villano de 'Harry Potter' en la nueva serie de HBO "es una idea maravillosa"

Ralph Fiennes, el actor de Voldemort, ha dado su bendición a Cillian Murphy para que se haga cargo del papel del infame villano de 'Harry Potter' en caso de que el ganador del Óscar por 'Oppenheimer' quiera participar en la próxima serie de televisión de HBO. En las últimas semanas han circulado rumores en Internet que afirman que Murphy está siendo considerado para el papel de Voldemort.

Un cambio bendecido por el mal

Fiennes apareció por primera vez como Voldemort en la cuarta película de 'Harry Potter', en 2005, y regresó para otras tres películas. Unos años antes de que la HBO anunciara el reinicio de la saga como serie de televisión, Fiennes declaró a Variety que le encantaría volver a interpretar al que no debe ser nombrado, pero ahora, el actor bendijo la posible nueva elección durante una entrevista en el programa 'Watch What Happens Live' de Bravo.

"Cillian es un actor fantástico. Es una sugerencia maravillosa. Estaría totalmente a favor de Cillian. Sí".

También Mark Rylance, ganador del Óscar, está siendo considerado por HBO para interpretar a Dumbledore en la serie. Warner Bros. Pero no se ha dado a conocer ninguna otra información sobre el reparto de la serie. Fiennes no ha dicho si volvería o no para esta, pero parece que no tendría ningún problema en volver y trabajar de nuevo con J.K. Rowling, después de que HBO la defendiera por sus posturas tránsfobas.

La autora está estrechamente involucrada en la serie de HBO, a pesar de la continua controversia sobre sus opiniones sobre el sexo biológico y las personas trans. Fiennes defendió a Rowling en octubre de 2022 hablando con The New York Times:

"J.K. Rowling ha escrito estos grandes libros sobre el empoderamiento, sobre niños pequeños que se encuentran a sí mismos como seres humanos. Trata de cómo te conviertes en un ser humano mejor, más fuerte, más centrado moralmente. El abuso verbal dirigido a ella es repugnante, es atroz. Quiero decir, puedo entender un punto de vista que pueda estar enfadado por lo que ella dice sobre las mujeres. Pero no se trata de una fascista obscena y ultraderechista. Es sólo una mujer que dice: 'Soy una mujer y siento que soy una mujer y quiero poder decir que soy una mujer'. Y entiendo de dónde viene. Aunque yo no sea mujer".

