Ray Fisher responde con dureza a Joss Whedon: "Casi dos años para dar su versión y solo ha dicho que le malinterpretamos y que su madre es sexy"

Joss Whedon rompió recientemente el silencio sobre las múltiples acusaciones que había recibido con motivo de la realización de 'Liga de la Justicia', señalando que "nunca trabajé con un grupo de actores tan grosero". Era cuestión de tiempo que alguien le respondiese y ha sido Ray Fisher el primero en hacerlo.

La respuesta de Fisher

El actor conocido por dar vida a Cyborg en el DCEU fue el que abrió la veda de las criticas hacia el director de 'Los Vengadores' y nada más aparecer el artículo ya lo calificó como una payasada, pero la cosa no se ha quedado ahí y ahora ha comentado más al respecto:

Joss Whedon tuvo casi dos años para aclarar su versión de historia. Es probable que haya gastado decenas o cientos de miles de dólares en relaciones públicas, gestión de crisis y preparación. ¿Y su respuesta a las acusaciones es "Todos me malinterpretaron y/o van a por mí; además mi madre es sexy"?

Más claro no ha podido ser Fisher en sus duras declaraciones contra Whedon, quien no hace no tanto era un ídolo para millones de personas. Su imagen recibió un golpe irreparable tras la oleada de quejas que recibió. Pues no nos olvidemos tampoco de la confesión de Charisma Carpenter o cuando trascendió su enfrentamiento en el set de rodaje con Gal Gadot.

Whedon llevaba desaparecido desde su marcha de la serie 'The Nevers' y dudo mucho que estas recientes declaraciones vayan a servir para redimirle a ojos de nadie. De hecho, lo más probable es que haya conseguido mancharla aún más, pues también comenta una serie de cosas sobre su privada bastante preocupantes...