Joss Whedon amenazó con dañar la carrera de Gal Gadot durante un enfrentamiento en el rodaje de 'Liga de la Justicia', según The Hollywood Reporter

Ray Fisher fue el primero en romper su silencio acerca del presunto comportamiento poco profesional de Joss Whedon durante el rodaje de 'Liga de la Justicia'. Desde entonces ha aprovechado cualquier ocasión para volver a arremeter contra él y ahora ha colaborado en un detallado artículo de The Hollywood Reporter sobre lo que sucedió en la película de DC.

El enfrentamiento entre Whedon y Gadot

Eso sí, uno de los detalles más llamativos del mismo es todo lo que se menciona sobre las fricciones entre Whedon y Gal Gadot, las cuales explotaron cuando el cineasta quiso que la actriz recitase unos diálogos que no le gustaban, llegando a amenazar con herir la carrera de ella y denigrando el trabajo de Patty Jenkins en 'Wonder Woman'. Fisher no quiso comentar nada al respecto, pero sí lo hizo una fuente anónima que ya participó en la investigación interna realizada por Warner:

Joss estaba fanfarroneando sobre que ya había tenido suficiente con Gal. Le dijo que él es el guionista y que ella iba a callarse y decir sus líneas, y que podría hacer que pareciera increíblemente estúpida en la película

Y es que Gadot "tenía problemas sobre que su personaje fuera más agresivo que en 'Wonder Woman'. Ella quería que su personaje fluyese de una película a otra", siendo su oposición tal a Whedon que unió fuerzas con Jenkins para llevar el tema a una reunión con Kevin Tsujihara, por aquel entonces presidente de Warner. La propia actriz zanjó lo sucedido en la misma con el siguiente comentario:

Tuve mis problemas con Joss Whedon y Warner Bros lo manejó de una forma oportuna.

Por su parte, Whedon no ha querido hacer comentarios al respecto.