"La realidad es que está totalmente arruinado". Armie Hammer sobrevive trabajando como comercial en un hotel de las Islas Caimán, según Variety

La semana pasada, circularon fotos de Armie Hammer en las redes sociales y en los tabloides que mostraban al actor trabajando en un hotel en las Islas Caimán, tras ser "expulsado" de Hollywood luego de una serie de acusaciones de abuso sexual, inicialmente, un rumor circuló por las redes que decía que realmente Hammer trabajaba como conserje de hotel. El hotel le dijo a varios medios de comunicación, incluido Variety, que Hammer no estaba entre su personal. Pero luego se publicaron fotos del actor vestido de uniforme, trabajando en el resort.

Unas nuevas fotos aparecieron en TMZ, pero un empleado de Morritt's Resort insistió en que Hammer no está empleado en el resort, aunque indicó que "pasa el rato" en el lugar a veces. Ahora, esta fuente dice que el hotel estaba tratando de proteger a Hammer y ha dicho a Variety que Hammer realmente está vendiendo packs de vacaciones en un hotel en las Islas Caimán, y que todos los demás informes que sugieren lo contrario son inexactos.

Esta fuente, que pidió permanecer en el anonimato, dice que antes de trabajar como vendedor, Hammer administraba un complejo de apartamentos en las Islas Caimán. Vive allí para poder estar cerca de sus dos hijos pequeños que residen en las Islas Caimán con su exesposa, la presentadora de televisión y empresaria Elizabeth Chambers. Una fuente le había revelado previamente a Variety de que Hammer también había pasado un tiempo en recuperación en un centro de tratamiento de su adicción al sexo y alcohol después de la caída de su carrera.

