Regé-Jean Page pudo ser el abuelo de Superman antes de 'Los Bridgerton' pero DC vetó que el personaje fuera negro, según The Hollywood Reporter

Solamente una temporada de 'Los Bridgerton' ha sido suficiente para convertir al actor Regé-Jean Page en una estrella mundial. Habrá que ver si logra consolidar ese estatus con sus próximos proyectos, pero ahora la noticia que nos ha llamado la atención es que The Hollywood Reporter asegura que pudo haber dado vida al abuelo de Superman en la serie 'Krypton'.

Nada de experimentos con 'Krypton'

Por lo visto, los responsables de la serie apostaban por conseguir un reparto diferente a lo que uno esperaría en un proyectos de estas características, lo cual llevó a que Page hiciera una prueba para convertirse en el abuelo de Superman. En The Hollywood Reporter no concretan si realmente le querían para el papel, pero sí el motivo por el que fue imposible que consiguiera el papel: DC dijo que Superman no podía tener un abuelo negro.

En concreto, fue Geoff Johns, uno de los jefazos de DC Films y de los responsables al cargo del Universo Extendido de DC hasta 2018, el que se opuso a hacer realidad ese deseo de los responsables de DC. Además de eso, también vetó la posibilidad de que Adam Strange fuese gay o bisexual en 'Krypton'.

Un representante de Johns ha declarado a The Hollywood Reporter que "Geoff celebra y apoya los personajes LGTBC, incluyendo Batwoman, que en en 2006 fue reintroducida como LGTBQ en una serie de cómics coescrita por Johns", aclarando que también presentó el proyecto para la primera serie de DC con un protagonista LGTBQ y que sobre el personaje del abuelo de Superman, el motivo que llevó a Johns a descartar esa idea es que el público esperaban a alguien que luciera como una versión joven de Henry Cavill.

Finalmente, el elegido para dar vida al abuelo de Superman en 'Krypton' fue Cameron Cuffe, mientras que Strange tuvo el rostro de Shaun Sipos en las dos temporadas que aguantó en antena la serie.