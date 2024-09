"La rodamos y fue un infierno". James Marsters confiesa que tuvo que ir a terapia después de hacer la escena más desagradable de 'Buffy, Cazavampiros'

Aunque no hay un consenso sobre cuál es el peor episodio de 'Buffy, Cazavampiros', no son pocos los fans que odian con toda su alma el de 'Todo rojo' por razones obvias. Incluyendo el propio James Marsters, quien tuvo que ir a terapia después de hacer la que para mucha gente es la peor escena de toda la serie.

A partir de aquí, hay spoilers de 'Buffy, Cavampiros'

"Me destrozó"

No son pocos los motivos por los que los fans de 'Buffy, Cazavampiros' no tienen en un pedestal lo que se dice el episodio 19 de la temporada 6. No solo es el capítulo que mató de la forma más desagradablemente innecesaria a Tara (y justo en el único en que se incluía a la actriz en los créditos iniciales), sino que también es en el que Spike intenta violar a Buffy.

Si el episodio ya de por sí es difícil de ver, rodarlo fue incluso peor. Así lo relató James Marsters, el actor que interpretó a Spike, en una entrevista reciente:

"La verdad es que 'Buffy' me mandó a terapia. 'Buffy' me destrozó. Es una escena problemática para muchas de las personas a las que les gusta la serie. Y fue el día más oscuro de mi experiencia profesional".

A nadie le gusta la escena del baño del episodio 'Todo rojo'

Marsters relató que se le pidió a los guionistas que pensaran en el momento más oscuro de su vida, y una de ellas quiso utilizar como inspiración una fuerte discusión que tuvo con su ex después de romper, en la que pensaban que si se acostaban todo se arreglaría. Una idea que al actor le pareció terrible:

"Pensaron que, como Buffy era una superheroína, podrían cambiar los géneros, ya que ella podía defenderse muy fácilmente de eso. (...) Fui y les dije: ''Tíos, le estamos dando a los espectadores una experiencia en la que se van a proyectar. Todo el mundo que ve 'Buffy' es como si fuera Buffy, y ellos no son superhéroes, así que es como si le hiciéramos esto al público, y no van a reaccionar de la misma manera'. Al final la rodamos y fue un infierno, mi propio infierno".

Por contrato, Marsters no podía negarse a hacer la escena, pero no ha querido repetir en el futuro en cosas similares: "No me gustan las escenas de agresiones sexuales, ni me presento a audiciones para este tipo de cosas (...). Tengo una reacción muy visceral a estos temas". Quien también suele saltarse el capítulo cuando vuelve a ver la serie es Sarah Michelle Gellar: "No era apropiado para ellos en ese momento y no quiero volver a verlo".

